(Görüntülü) Hekimlerden, 'insanlık konseri'

Türkiye\'de sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla Erzurum\'daki hakimler insanlık konseri düzenlendi. Sahne alan hekimler seslendirdikleri eserleriyle dikkat çekti.

Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği (EMSA) Atatürk Üniversitesi Temsilciliğince sağlık çalışanlarının uğradığı saldırı ve şiddete yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ile hastanede görevli 17 akademiysen ve doktorun yanı sıra çok sayıda öğrenci, Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu\'nda sahne aldı. Konserde yer alan doktor, akademisyen ve öğrenciler, davul ve zeybek gösterisinin ardından şarkı ve Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Konser boyunca Tıp Fakültesi öğrencileri işitme engelliler için tüm şarkıları işaret diline çevirdi. Konsere halk büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa Tıp Öğrenciler Birliği Kulüp Başkanı Sena Çınar, bu yıl ikincisini düzenledikleri insanlık konserinde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını rahmetle andıklarını söyledi. Buradaki amaçlarının öldürülen meslektaş ve sağlık çalışanlarına yönelik yapılan zulme dikkat çekmek olduğunu belirten Çınar, Yaşamını yitiren tüm sağlık çalışanlarını anmak ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Bu konserimiz geçen bu yıl olduğu gibi geçen yılda çok dikkat çekti. Toplumda bir farkındalık yaratabileceğimize hem de şiddeti bir nebze olsa azaltabileceğini inanıyoruz. Konsere katılan Tıp Fakültesinin hocaları ve öğrencileri şarkılar söyledi. Öğrenciler ayrıca tüm şarkıları işaret diline çevirerek işitme engellilerinde konsere katılmasını sağladı. İyileştirmek için girdiğimizi bu yolda öldürülmek ve şiddet görmek istemiyoruz diye konuştu