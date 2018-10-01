(Görüntülü) Hazal Kaya'yı Antalya'da ağlatan kutlama

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ULUSLARARASI Antalya Film Festivali\'nde seyirci ile buluşan sinema ve dizi oyuncusu Hazal Kaya, \'ulusal\' kategorisinin yeniden festivale eklenmesini istedi. 28 yaşına giren Hazal Kaya, sürpriz doğum günü kutlamasında gözyaşlarını tutamadı.



55\'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında AKM Aspendos Salonu\'nda oyuncular Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci ile yapımcı Fatih Aksoy\'un katılımıyla \'Sinemadan günümüz dizilerine, kadının yükselişi\' konulu söyleşi gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, 28 yaşına bugün giren Hazal Kaya\'ya sahnede sürpriz yapıldı. Söyleşinin bitiminde ışıkların kapatıldığı salona büyük bir pasta getirildi. Mutlulukla pastayı kesen Kaya\'ya ikinci sürpriz de Antalyalılardan geldi. Festival izleyicilerinin, \'İyi ki doğdun Hazal\' diyerek oyuncunun doğum günü kutladığı anlar perdeye yansıtıldı. Hazal Kaya, gösterimin ardından gözyaşlarını tutamadı, oyuncu arkadaşı Özge Özpirinçici\'ye sarıldı.



\'ULUSAL KATEGORİ YENİDEN GELSİN\'



Kutlama öncesi sinema ve dizi hakkındaki görüşlerini izleyiciyle paylaşan Hazal Kaya, sadece bir filminin festivalde yarıştığını söyledi. \'Ulusal\' kategorisinin yeniden festivale eklenmesini isteyen Kaya, \"Umarım kendi ana dilimde festivalde yarışırım. Ulusal festivalde yarışmak genç sinemacılar için çok önemli\" dedi.



Eskiden kadınların sahip olduğu gücün farkında olmadığını dile getiren Hazal Kaya, \"Kadınlar olarak kendimize değer vermeye başlıyoruz. Kadınların uğradıkları tacizlerle ilgili konuşabilmesi bence kadının güçlendiğini gösteriyor\" diye sözlerini sürdürdü.



KAĞIT TOPLAYICISI: YÜRÜ KIZIM ARKANDAYIZ



Son oynadığı dizideki rolünün toplumda önemli bir karşılık bulduğunu anlatan Kaya, yakın zamanda yaşadığı bir olayı anlattı. Hazal Kaya, \"Kağıt toplayıcıları çok önemli bir iş yapıyor. Geçenlerde beni sokakta gören bir kağıt toplayıcısı, dizideki rolümü anımsatarak, \'Kardeşleri at, babayı bırak, yürü kızım arkandayız\' dedi. Buna ne sebep olduysa şükürlerimi sunuyorum\" diye konuştu.



KAYA\'DAN DİJİTAL PLATFORM ELEŞTİRİSİ



Kadın senaristlerin de kadınları yazmayı yeni öğrendiğini belirten Kaya, dijital platform ilk başladığında çok heyecanlandıklarını söyledi. Hazal Kaya, \"Özgür bir alandı ve daha bilmediğimiz şeyler denenebilirdi. Ancak bu platformu yanlış anladık, küfürlü konuşmayı ve sigara içebilmeyi özgürlük sandık. Beklentiyi karşılamadı\" dedi.



\'ARTIK KORKMUYORUZ\'



Oyuncu Özge Özpirinçci de eşitlik ve feminizm kavramının dizilerde güçlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. 120 dakikalık dizilerin 5 günde ve günde 12 saat çalışmanın sonucu ortaya çıktığını anlatan Özpirinçci, setteki kadın popülasyonunun çok fazla olduğunu kaydetti. Son dönemde en büyük dertlerinin eşitlik olduğunu belirten Özpirinçci, \"Bunun için elimizden geleni yapmaya başladık. Bunu dile getirmekten korkmuyoruz. Artık korkmuyoruz ve bunu dile getirip harekete geçtik. Korkması gerekenler korksun\" dedi.



7 DİZİSİNİN 7\'Sİ DE KADIN SENARİST



Her iki oyuncunun oynadığı dizinin yapımcısı Fatih Aksoy da annesinin güçlü bir kadın olduğunu, bu nedenle dizilerinde güçlü kadın hikayelerine yer verdiğini söyledi. Aksoy, \"Bütün bir dünya ile mücadele edebilen, yalnız kendisini değil, çocuklarını ve yakınlarını ayakta tutabilen kadınları anlatıyoruz. Güçlü kadınlarla yaşamak ve onları izlemek de güzel. Kadın oyunculara çok daha fazla ödüyorum. Erkekler onların yarısını alıyor. Bu sezona 7 dizi hazırlıyoruz ve 7\'si de kadın senaristin ürünü. 3\'ünün yönetmeni kadın. Kadınları erkeklere oranla daha yaratıcı ve zeki buluyorum\" dedi.



TÜRKLER DRAMA DİZİLERDE İYİ



Türklerin drama alanında iyi dizi ürettiğine dikkati çeken Fatih Aksoy, şöyle devam etti:



\"Aksiyon üretme konusunda ne birikimimiz ne de paramız var. Onu da ABD\'liler üretsin. Süper kahraman Türk olur nasıl bilemiyorum. Bir Türk\'ün dünyayı kurtarmasını belki biz de beklemiyoruz. Bir dizi üretip onu dünyada 1 milyar insana seyrettirmenin ne kadar önemli olduğunu ben biliyorum. Neden aksiyon üretemiyorum diye dert etmiyorum. İyi olduğumuz alanda derinleşmeye çalışıyoruz. \'Adını Feriha Koydum\' dünyada en fazla izlenen dizi bakımından ilk 3 sıradadır. Meksika\'da \'Kadın\' dizisini 15 milyon insan izliyor. ABD dizileri dünyada bu kadar izlenmiyor.\"



\'İZLEYİCİYE İTİCİ GELİYOR\'



Fatih Aksoy, Türk dizilerinde ana rollerde eşcinsellerin olmadığına dikkati çekerek, \"Bunu dijital platformda yapabilirdik. Ana akım kanallarda izleyiciye itici geliyor, biz de bunu yapmıyoruz. Ben bu karakterlerin henüz evlerde izlenmek istendiğine inanmıyorum\" dedi.



\'KOMŞUNUZUN PERDESİ BİRAZ AÇIK OLSA\'



Özge Özpirinçci, yapımcı Fatih Aksoy\'un toplumun henüz ekranda eşcinsel ana kahraman izlemek istemediğini belirtmesinin alkış alması üzerine, \"Ekranda bir eşcinseli izlemek istemediğiniz söyleniyor ama komşunuzun perdesi biraz açık olsa ve orada ayıp bir şey olsa bayılarak izlersiniz\" diye konuştu.



