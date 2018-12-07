(Görüntülü) Hatay'ın meşhur lezzetleri İstanbullularla buluşuyor

İSTANBUL, (DHA) – Hatay’ın eşsiz lezzetleri ve yöresel ürünleri İstanbullularla buluştu. 16 Aralık’ta sona erecek gastronomi şenliği için Hatay İş adamları ve Bürokratları Derneği Genel Sekreteri Adnan Dolapcıoğlu, “Hatay UNESCO tarafından, ’26. Gastronomi Yaratıcı Şehir’ ünvanına sahip” dedi. Hatay’ın ödüllü mutfağının ve yöresel ürünlerinin sergileneceği “Hatay Gastronomi Günleri” başladı. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından 6-16 Aralık tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk gününde birbirinden lezzetli yiyecek ve yöresel ürünler İstanbullularla buluştu. Beylikdüzü Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen Hatay Gastronomi Günleri’nin cumartesi günü ise resmi açılışı yapılacak. “GASTRONOMİ KONUSUNDA DA ÖNEMLİ BİR ŞEHİR” Adnan Dolapcıoğlu, “Hatay zengin tarihi ve kültürel mirasının yanında gastronomi konusunda da önemli bir şehir. UNESCO tarafından ‘26. Gastronomi Yaratıcı Şehir’ ünvanına da sahip. Hatay’ın bu zengin mutfağını İstanbulluların ayağına getirdik. 6-16 Aralık tarihlerinde sürecek bu etkinliğimizde Hatay’ın tüm zengin mutfağı ve yöresel ürünlerini bulabilirler” diye konuştu. Çok zengin bir mutfağa sahip olduklarını ifade eden Dolapçıoğlu, “En önemlilerden biri künefe tabi ki. Kağıt kebabı, tepsi kebabı, baharatlarımız, zahterimiz, zeytin, zeytinyağı, biber çeşitlerimiz... Hepsi birbirindne nefis ve lezzetli ürünler” ifadesini kullandı. İnsanların Hatay’ın bu eşssiz lezzetlerini tatmaya mutlaka gelmeleri gerektiğini dile getiren Adnan Dolapçıoğlu, bütün İstanbulluları etkinliklerine davet ederek sözlerini noktaladı. “HATAY HEP ET YER” Hatay’ın en önemli lezzetlerinden olan biberli ekmeğin ustası Hüseyin Yıldırım, “Beylikdüzü’ne İstanbullulara Hatay’ın lezzetlerini getirdik. Biberli ekmeğimizi, künefemizi yani her şeyi buraya getirdik. Bütün yiyeceklerimizi tavsiye ederim. Hatay’da evlerde et eksik olmaz. Evlerde her zaman biberli ekmek yapılır. Biberli ekmek lahmacundan 10 kat daha vitaminlidir” dedi. Hüseyin usta, Hataylıların sabah biberli ekmek öğlen et ve akşam da yine et yediğini yani Hatay’ın aslında hep et yediğini sözlerine ekledi. Hatay Gastronomi Günleri eşsiz lezzetleri 6-16 Aralık tarihleri arasında Beylikdüzü’nde yöresel mutfak seven vatandaşlarla buluşacak .Etkinlikte baharattan, meşhur et yemeklerinden, kahvaltılıklara kadar birçok çeşit yiyecek ve yöresel ürünler vatandaşları bekliyor.