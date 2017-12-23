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(Görüntülü Haber)Taciz ve darp etti, dayak yedi

Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)Güvenlik kamerası görüntüleri Erzurum'da akli dengesi bozuk 36 yaşındaki S

23 Aralık 2017 14:15

Haber-Kamera Zafer KUMRU ERZURUM,(DHA)Güvenlik kamerası görüntüleri Erzurum\'da akli dengesi bozuk 36 yaşındaki S.K., taciz ettiği kadının peşine düşüp tepki göstermesi üzerine yumruklarla vurmaya kadına başladı. Aldığı darbelerle yere düşen kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kaçmak isterken vatandaşlar tarafından darp edilen S.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olay yerine gelen S.K.\'nın yakınlarına, Ne yapacağız bunu Sürekli böyle. Bırakmıyor ki kadın milleti gezsin. Buna da, darp ettiği bayanlara da yazık. Bunun akli dengesi yerinde değil diyorsunuz, raporları da var. Biliyoruz, ama sürekli hafta bir iki kez caddede bayanları ya taciz ya da darp ediyor. Bunun bir çözüm noktasını bulun. Bulamıyorsanız hep beraber bir çözüm bulalım. Hastaneye yatırmamız gerekiyorsa hastaneye yatıralım. Çünkü sürekli insanları mağdur ediyor dedi. Darp edilen kadın hastaneye akli dengesi bozuk olan S.K.\'da karakola götürüldü.

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