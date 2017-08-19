(Görüntülü Haber)Fethiye'de ücretsiz deniz çağrısı

Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki tüm koy ve plajların ihale yoluyla özel şirketlere kiralandığını, ücretsiz denize girecek yer kalmadığını söyleyen vatandaşlar tepki gösterdi. Son 3-4 yıl içinde tüm koy ve plajların çeşitli bahanelerle özel şirketlere kiralanıp ranta teslim edildiğini belirten vatandaşlar, Fethiye sahillerinin halka geri verilmesini istedi. Fethiye sahil şeridi boyunca vatandaşların denize girebileceği Kıdrak, Belceğiz, Kumburnu, Karaot ve Çalış plajları ile Gemiler, Trunç Pınarı, Küçük Boncuklu, Büyük Boncuklu, Kuleli, Büyük Samanlık, Küçük Samanlık, Aksazlar, Karaot, Katrancı, Günlüklü ve Göcek koyları, ihaleler yoluyla özel şirketlere kiralandı. Uzun yıllara yayılan kiralamaların ardından ilçede vatandaşların ve tatilcilerin ücretsiz denize girebileceği plaj ya da koy neredeyse kalmadı. Ailesiyle birlikte denize girmek isteyen vatandaşların ödeyeceği ücretler ise özel şirketlerin insafına kaldı. Vatandaşlar bazı işletmelere giriş ücreti ödemeden de girebiliyor ancak şezlong, şemsiye ve localarla doldurulan deniz kıyısında, havlusunu serip otururken, ikinci sınıf vatandaş gibi hissetmekten kendini alamıyor. Kar amacı gütmediğini belirten Fethiye Belediyesi\'nin elinde bile, ilçe merkezine 25 kilometre mesafedeki İnlice Plajı\'ndan başka koy ya da plaj bulunmuyor. Ailesiyle birlikte ücret ödemeden denize girmek isteyen vatandaşlar ise tali orman yollarında, daha önce insanlar tarafından keşfedilmemiş, bu nedenle de henüz kiraya verilmemiş koyları arıyor. HALK SAHİL BANDINA AKIN ETTİ Ücret nedeniyle pek denize gitmeyen ilçe halkı ise akşam Babataşı Mahallesi\'ndeki 3\'üncü Etap Sahil Bandına akın ediyor. Çimle kaplı alandan denize girilemiyor. Ancak denize havası solumak isteyen vatandaşların yoğunluğu, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. \"KOY VE PLAJLARIN HALKA AÇIK OLMASI GEREKİYOR\" Sahil bandında oturan vatandaşlardan Ali Sarıbaş, 3-4 yıl içinde bütün koy ve plajların tek tek kiralanarak Fethiye\'de vatandaşların ücretsiz denize girebileceği yer kalmadığını söyledi. Koyların Fethiye halkına geri verilmesini isteyen Sarıbaş, \"Halkımızın kendi başına ailesiyle denize girebileceği hiçbir yer kalmadı. Ölüdeniz Mahallesi\'nde otomobil park edecek yer dahi yok. Her yerden park ücreti alınıyor. Biz de ücretsiz sahil bandına geldik. Bütün halk burada iç içe. Yarın bir gün buraya da el konulup bir şeyler yapılacak olursa çok üzücü olur. En azından burası böyle kalsın. Herhangi bir tesis veya işletme olmasın\" dedi. Koyların kirlilik bahane edilerek vatandaşların elinden alınıp özel şirketlere verildiğini belirten Sadık Yılmaz ise \"Şimdi koylar çok temiz, ama pahalı. Vatandaşlarımızın koyların elimizden gitmesinde kabahati büyüktür. Hep arabalarımızla gittik. Attığımız çöpleri alıp götürseydik. Bugün bunu bahane edemezlerdi\" dedi. Fethiye Belediye tarafından işletilen İnlice Plajı\'nda ailesiyle denize giren Bora Santıroğlu ise şunları söyledi: \"Fethiye\'de tüm plajları gezdik. Özellikle burada iyi bir yönetim görüyorum. Burası belediye tarafından korunmalı. Özel sektöre verirseniz yine hizmet verir, ama üzerine maliyetler binecek, ayrımlar gelecek, halkın bu güzel imkanlardan faydalanması zor olacak. Buraya gelip sahile iskele, sal, loca gibi şeyler yapılırsa doğallık bozulur\"