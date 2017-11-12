(Görüntülü Haber)13 kilo nardan, 1 kilo nar ekşisi

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'in narı ile ünlü ilçesi Oğuzeli\'de, benzersiz tadıyla sofraları süsleyen ve sağlık kaynağı olarak görülen \'nar ekşisi\' yapımına başladı. Zahmetli süreç sonunda 13 kilo taze nardan 1 kilo nar ekşisinin elde edildiğini anlatan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, amaçlarının nar ekşisini dünya mutfağına sokmak olduğunu söyledi. Osmanlı döneminden bu yana saray mutfağında birçok yemekte kullanılan ve sağlık kaynağı olarak bilinen nar ekşisi, sofralara renk katmaya devam ediyor. Yetiştirilen narlarıyla ünlü olan Oğuzeli’nde üreticiler hasatla beraber nar ekşisi yapımına da başladı. Yapımı oldukça zahmetli olan nar ekşisini ortaya çıkarabilmek için aileler seferber olarak hep bir koldan çalışıyor. Tarlalardan toplanan narlar, evlerde ekşi ve tatlı olarak ayrıldıktan sonra sopalarla vurularak taneleniyor. Taneleme işlemi ardından çuvallara doldurulan narların \'curun\' adı verilen küçük havuzlarda ayaklarla basılarak suyu çıkarılıyor. Çıkan suyun daha sonra büyük bakır leğenlerde saatlerce kaynatılarak kıvam alması bekleniyor. Belli kıvama gelen nar suyu son olarak soğutularak isteyenlere nar ekşisine dönüşüyor. 10 yıldan bu yana ilçede kendi tarlasından topladığı narlarla, nar ekşisi ürettiğini söyleyen Ali Terlemez, bütün ailesinin geçimini bu işle sağladığını dile getirdi. Türkiye’nin ve Avrupa’da Türkler\'in yoğunluklu yaşadığı ülkelere nar ekşisi gönderdiğini ifade eden Terlemez, şöyle dedi: \"Nar ekşisini yapmak oldukça zahmetli ve zaman isteyen bir süreç. Sabahın erken saatlerinde işe başlıyoruz. Narları temizleyip sopalarla vurarak tanelere ayırdığımız narları çuvallara koyarak tepeliyoruz. Bakır kazanlarda kaynatarak nar ekşisi elde ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde pişirmeye başladığımız nar suyu ancak akşam saatlerinde kıvama gelerek ekşiye dönüşüyor. Türkiye’nin her yerinden bunu isteyen var. Avrupa’da da özellikle Almanya, Hollanda, İngiltere, Belçika gibi Türklerin çok yaşadığı ülkelerden gelip alıyorlar. Nar ekşisi şifa kaynağı olarak biliniyor. Özellikle şeker hastalarına, kolesterolü olanlar, kalp hastası, tansiyonu olanlar bizden çok miktarda nar ekşisi alıyor. 13 kilo nardan 1 kilo nar ekşisi çıkıyor. Onu da kilosu 35 liradan satıyoruz.\" Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç nar ekşisini dünya mutfağına sokmak için çalıştıklarını dile getirdi. Narları ile ünlü ilçede nar ekşisi ihracatı yaparak ilçe ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu: \"Oğuzeli’nin sembolü olan nar Türkiye’de nadir yetişen nar türlerindendir. Hem sofralık, hem de ekşilik nar üretiyoruz. Herkes kendi tarlasından getirdiği narları çeşitli işlemlerden geçirerek nar ekşisi elde ediyor. Bizim burada ki amacımız şu; bu nar ekşisini Türkiye’ye ve dünya mutfağına tanıtmaktır. Türkiye’nin çeşitli illerinde nar ekşisini bilenler sipariş ediyor ve alıyor. Nar ekşisi değişik şekillerde kullanılıyor, salatalarda, dolmalarda ve yöresel yemeklere değişik bir tat katıyor. Lokanta ve restoranlar da çok kullanılıyor. Hedef burada Oğuzeli’nin ekonomisin kalkındırmak, Oğuzeli ve Gaziantep’i daha çok tanıtmak. Bunun içinde çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz nar ekşisini dünya mutfağına sokarak hem bu lezzetten kimseyi mahrum bırakmamak hem de ihracat yaparak Oğuzeli ekonomisine yeni bir boyut kazandırmak.\"