(Görüntülü Haber) Verem ve SSPE hastalarına tedavi ve bakım için ayda 1683 TL

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın imzaladığı protokol ile Türkiye\'de 4 bin 300\'e yakın tüberküloz ve SSPE hastasına her ay 1083 TL tedavi desteği, bakım için desteğe ihtiyaç duyanlara da ayrıca 600 TL verilmesi kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan “Ağır Kronik Hastalıklar Yardım Programına ilişkin ”uygulamanın kılavuzunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile Türkiye\'deki bütün valilik ve kaymakamlıklara gönderdi. Yazıda Anayasa’nın 5’inci maddesi uyarınca kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlayarak insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamanın devletin temel amaç ve görevleri arasında bulunduğu, 3 bin 294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu\'nun 1’inci maddesinde \'Fakr-u zaruret\' içinde ve muhtaç durumda bulunanlara yardım etmek ile ‘Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane dağıtılmasını sağlamanın hedeflendiği ifade edildi. Yazıda, halen 40 farklı türde sosyal yardım ve proje yardımlarına devam edildiği hatırlatılırken Türkiye ve dünyada ağır kronik ve bulaşıcı hastalıkların bireysel ve toplumsal sağlığı tehdit ettiği, bu durumun hastalarda mali ve psiko-sosyal yönden de kayıplara neden olduğu vurgulandı. Yazıda, \"Birçok özelliği ile dünya çapında ilk olma özelliği taşıyan programın ilk aşamasında tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE ile mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza düzenli nakdi destek sağlanacaktır\" denildi. Yeni uygulamayla hastalıkla mücadele eden ve tedavi süreçlerini evlerinde sürdüren hasta ve ailelerinin zorlu mücadelede yanlarında olmasının hedeflendiği kaydedildi. Dünyada her yıl 9 milyon kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığı 1 milyon 700 bin kişinin öldüğü, hastalığı Avrupa’da tahmini görülme sıklığının 100 binde 36, Türkiye’de 100 binde 15\'e geriletildiği vurgulandı. SSPE hastalarının yatağa bağımlı ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerektiği ifade edilirken bunlara aylık 1083 TL ödeme yapılacağı, bakımlarını yatağa bağlı sürdürenlere ek olarak aylık 600 TL verileceği ifade edildi. UYGULAMA BAŞLADI Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, tüberküloz ve SSPE hastalarına nakdi yardım programına başladıklarını söyledi. DHA muhabirine uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Doğan, \"Tüberküloz ve SSPE hastalarının kişi başı gelirleri 960 TL\'nin altındaysa bunlara her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunacağız. Yardımlar hastalıkları süresince devam edecek.Bu yıl için 1083 TL bu yıl için yardım edilecek. Hastanın yatalak ve birileri tarafından bakılması durumundaysa bunlara ilaveten doktor raporu ile 600 TL daha verilecek. Bu hastalığa iyi tedavi ve iyi beslenme, dolayısı ile maddi destek gerekiyordu. Hükümetimizin aldığı kararla bu programı sosyal devlet ilkesi gereği başlatmış bulunmaktayız. Tüberküloz ve SSPE hastalarının en kısa sürede incelemesini yaparak maddi yardım sağlanması için karar alacağız\" dedi.