(Görüntülü Haber) Turgutlu'da trafo yangını

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'ndeki bir trafoda çıkan yangın hasara yol açtı, bazı yerlerde elektrik kesintisine neden oldu. Elektrik dağıtım şirketi GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.\'nin Yedi Eylül Mahallesi eski Manisa yolu üzerindeki merkez trafosunda, bugün saat 11.00\'de, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şirket çalışanları yangını, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına su ve köpük sıkarak müdahale etti. Trafo yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 400 bin TL zarara yol açtığı belirtilen yangının çıkış nedeninin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.