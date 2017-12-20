(Görüntülü Haber) Suudi Arabistan’ın Yemen saldırısından ilk görüntüler

Saleh Maglam, Sanaa, 20 Aarlık, (DHA)- Suudi Arabistan önderliğindeki uluslararası koalisyonun Yemen\'de başlattığı hava saldırıları devam ediyor. Suudi liderliğindeki koalisyon Yemen\'in başkentin Sanaa’daki Huti direnişçilerini hedef aldıkları bir füze saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yemen Hutileri, bölgede kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 38 kişinin Yemen\'in farklı bölgelerinde bir dizi baskın sonucu öldürüldüğünü veya yaralandığını açıkladı. Suudi Arabistan saldırıların binici gününde de Yemen’e hava operasyonlarına devam ediyor. Operasyonlarda siviller de yaralanıyor yada hayatını kaybediyor. Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki savaş dünyanın en büyük insani krizini tetiklediğinden beri bölgede 8 bin 750\'den fazla kişi öldürüldü.