(Görüntülü Haber) Sibel Can'dı 'Arap Bacı' odu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Germencik ilçesinde, 56 dairenin kapıcılığını ve kalorifer işlerini yapan Zeliha Aslan (45), aynı zamanda yerel gazetede çalışıyor. Genç yaşta Sibel Can\'a benzetildiğini belirten Aslan, kalorifer dairesinde çalışırken, yüzüne bulaşan kömür karası dolayısıyla kendisine \'Arap Bacı\' lakabının takıldığını söyledi. Germencik\'te yaşayan 2 çocuk annesi Zeliha Aslan, ilkokul mezunu olduğu için iş bulamayınca çareyi kalorifercilik belgesi alarak, kalorifer işleri ve kapıcılık yapmakta buldu. Kalorifer dairesinde çalıştığı için yüzünün kömür karası olması nedeniyle ilçede herkes, ona \'Arap Bacı\' demeye başladı. Emniyette bekçilik yapan eşi Ragıp Aslan\'ın (53) bazı zamanlar kalorifer de yaktığını belirten Zeliha Aslan, ona yardım ederken, öğrendiği kalorifercilikle ilgili kursa gidip, sertifika aldı. Aslan, aynı zamanda yerel gazetede çalışarak, gazete ve broşür dağıtıyor. \'HİÇBİR ZAMAN ELİMİN, YÜZÜMÜN KARASINA ALDIRMADIM\' Oğlunun vatani görevini yaptığını, kızının ise okuduğunu belirten Aslan, ev ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını belirterek, şunları söyledi: \"İş imkanı yok. Ben ilkokul mezunu olduğum için iş bulmakta zorlandım. Arayan, lise ve üniversite mezuniyetini şart koşuyor. Çareyi bu mesleği seçmekte buldum. İşimi çok seviyorum. Hiçbir zaman elimin, yüzümün karasına aldırmadan; sokaklarda, marketlere falan her yere girip, çıkıyorum. İşimden de gurur duyuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Evde eşiniz para verecek, diye beklemeyin. Gidin, ekmek paranızı kendiniz kazanın. Cebiniz para görsün. Her taraftan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Çalışmak çok güzel bir şey.\" \'SİBEL CAN\'A BENZETİRLERDİ\' Gençliğinde şarkıcı Sibel Can\'a benzediği için onun ismiyle anıldığını hatırlatan Zeliha Aslan, \"Genç yaşlarda, arkadaşlarımla birlikte süslenerek, düğünlere giderdik. Gözlerim yeşil renkte olduğu için bir de makyaj yapıyordum. Arkadaşlarım bana \'Aynı Sibel Can gibisin, gözlerin çok güzel\' derdi. Ben ne yaparsam yapayım? Gözlerim beni ele veriyor. Yüzümün karası da olsa gözlerim, ortaya çıkıyor. Kendini belli ediyor\" dedi. Eşi Ragıp Aslan ise bir süre önce emekli olduğunu ve eşine yardım etmeye başladığını söyledi.