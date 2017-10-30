(Görüntülü Haber) Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) DÜZCE\'de, D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçerken, otomobilin çarptığı 54 yaşındaki Şükriye Kocabaşoğlu, ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, D-100 yolunun İmteks kavşağında meydana geldi. İstanbul\'dan Ankara yönüne giden 54 yaşındaki Maksut Kahveci\'nin kullandığı 34 KHR 15 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kocabaşoğlu\'na çarptı. Kazada ağır yaralanan Kocabaşoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Kocabaşoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.