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(Görüntülü Haber) Manavgat'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada İbrahim Yüksel (46) ­yaşamını yitirdi

13 Şubat 2018 02:48

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada İbrahim Yüksel (46) ­yaşamını yitirdi. Her iki aracın sürücüsünün yanı sıra kaza sırasında olay yerinden geçerken hafif ticari aracın çarptığı bebek arabasındaki 3 aylık bebek de yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ilıca ile Gültepe mahalleleri arasındaki bölünmüş yol kavşağında meydana geldi. Ramazan Köse’nin kullandığı 07 L 3602 plakalı hafif ticari araç, Mustafa Bulut’un kullandığı 07 MRR 80 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil yol dışına sürüklenirken, hafif ticari araç ise yoldan geçen bir kadının götürdüğü bebek arabasına çarpıktan sonra devrildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan İbrahim Yüksel olay yerinde yaşamını yitirdi. Şoförler Mustafa Bulut ve Ramazan Köse ile bebek arasındaki 3 aylık Sudem Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

İbrahim Yüksel’in cenazesi itfaiye tarafından güçlükle çıkartılarak, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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