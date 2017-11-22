(Görüntülü Haber) Kütahya Barosu'ndan, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

STK\'DAN ORTAK AÇIKLAMA Kütahya\'da sivil toplum kuruluşları (STK), yaptıkları ortak açıklamada Boşnaklarla ilgili hakaret içerikli sözler sarf eden gazeteci ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı\'ya tepki gösterdi. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti\'nde düzenlenen basın açıklamasına Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İsmet Özotraç, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın, Esnaf Odaları Başkanı İbrahim Yiğit, Türk-İş İl Temsilcisi Eşref Erden, Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç, Kütahya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Tekin, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı Zekeriya Yılmaz, Kütahya Bosna Hersekliler Derneği Başkanı Rasim Bayram ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam katıldı. Hazırlanan ortak basın açıklamasını Kütahya Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ercan Taşkın okudu. Taşkın şunları söyledi: \"Kütahya Selçuklu\'nun kalesi, Osmanlı\'nın sancağı, Şehzadeler ve Evliyalar şehri, Osman Bey\'in büyüdüğü toprak. Hayme Ana\'nın kabrinin mekânı, Kurtuluş Savaşı\'ndaki şehitlerin diyarı, kuruluşun ve kurtuluşun memleketi. Kütahya adı kutsaldır, onurludur, şereflidir. Rasim Ozan Kütahyalı ismi ile maruf kişi her ne kadar \'Kütahyalı\' soyadını taşıyor olsa da Kütahya ile uzaktan yakından hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Bu kişinin, halkımızın mozaik yapısı içerisinde önemli bir yeri olan, Fatih Sultan Mehmet Han\'ın emaneti ve yadigârı olan Boşnak kardeşlerimize hakaret derecesindeki saldırısından büyük üzüntü duyduk. Kendisini şiddetle kınıyor ve Boşnak kardeşlerimizden özür dilemesini bekliyoruz. Kullandığı isim ile Kütahya\'mızın adına zarar veren bu kişinin adına bakıp da Kütahya\'yı temsil ettiği izlenimi edinilmemesini kamuoyundan önemle rica ediyoruz.\"