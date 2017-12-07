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(Görüntülü Haber) Köylülerin su isyanı

Andaç ARSLANPAY- Adnan ÇELEBİ/ÇAMARDI (Niğde), (DHA) - NİĞDE’de, Çamardı İlçe Belediyesi’nin tarım için kullandıkları suyu ellerinden alacağını iddia eden 4 köyün sakinleri, iş makineleriyle çalışma yapan ekiplere engel olmaya çalıştı

07 Aralık 2017 15:06

Andaç ARSLANPAY- Adnan ÇELEBİ/ÇAMARDI (Niğde), (DHA) - NİĞDE’de, Çamardı İlçe Belediyesi’nin tarım için kullandıkları suyu ellerinden alacağını iddia eden 4 köyün sakinleri, iş makineleriyle çalışma yapan ekiplere engel olmaya çalıştı. İmara açılan bölgelere Ecemiş Çayı\'ndan su götürmek için boru hattı döşeyen Çamardı Belediyesi ekiplerine Demirkazık, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Elekgölü köylerinin sakinleri, tarım için kullandıkları suyu paylaşmak istemediklerini söyleyip, müdahale etti. Çamardı Belediyesi\'nce, konutlara ile yaylacılara içme suyu götürmek için Demirkazık, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Elekgöl köylerinde tarımsal sulama amacıyla kullanılan Ecemiş Çayı\'ndan su temini çalışması başlatıldı. Aladağlar\'dan gelen sularının ellerinden alınacağını öne süren 4 köyün sakinleri, su hattı için çalışma yapılan alana gelerek, iş makinelerini durdurdu ve yapılan çalışmaya tepki gösterdi. Köylüler, Çamardı Belediye Başkanlığı tarafından yeni yerleşim alanlarına su götürmek için tarımsal sulamada kullanılan suyun ellerinden alınmak istendiğini iddia etti. Köylülerden biri, \"Bizler, tek geçim kaynağımız olan su kaynağımızı vermemek için mücadele edeceğiz. Çamardı ilçesinin suyu yeterli olduğu ve su sıkıntısı çekmediği herkes tarafından bilinmektedir. Suyumuz, neden alınmak isteniyor, neden böyle bir çalışma başlatıldı; anlamış değiliz. Burada yapılan çalışmanın tek amacı, yeni parsellenen arsalara su verilmek istenmesidir. Bir yere su verirken, bizleri mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Köylerimizden suyumuz elimizden alındığı zaman bu 4 köyün arasında su meselesi yüzünden büyük husumetler çıkacak. Bu yönde endişeliyiz\" dedi. Jandarma ekipleri, köylülerin, iş makineleriyle çalışma yapılan alanda gerçekleştirdiği eylem için güvenlik önlemi alırken, 4 köyün sakinleri de eylemlerinin ardından olaysız dağıldı.

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