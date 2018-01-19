(Görüntülü Haber) Kordon'da hayat normale döndü

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)İZMİR\'de bir gün önce etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle doğal afeti yaşayan ve karayla denizin birleştiği yer olan Kordon\'da hayat normale dönmeye başladı. Belediye ekipleri de temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İzmir\'in simge noktalarından olan Kordon ve Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nda dün (perşembe) etkili yağmur ve fırtına nedeniyle denizin yükselmesiyle her yeri su bastı. Suların çekilmesinin ardından bugün ise hayat normale dönmeye başladı. Birçok işyeri ve caddenin sular altında kaldığı sahil boyunda, suların çekilmesiyle birlikte belediye ekipleri de yaraları sarmaya başladı. Yoğun bir şekilde temizlik çalışması yapan ekipler, kaldırımlardaki çamurları da temizledi. Dalgaların dört metreye ulaşarak yerinden söktüğü taşlar da ekiplerce yeniden yerlerine döşendi. Suların getirdiği malzemelerle tıkanan mazgallar da temizlenerek suların tahliyesi kolaylaştırıldı. Yağmur ve deniz sularıyla su basan işyerlerinin birçoğunun ise halen kapalı olduğu görüldü. Temizlik çalışmalarını tamamlayan işyerleri ise müşterilerine kapılarını açtı. Bazı vatandaşlar Kordon\'daki yürüyüş pistinde yürüyüş yaparken, dün suların içinde kalan sokak hayvanları da normal hayatlarına geri döndü. Yağmur ve fırtına nedeniyle oluşan zararın ise yapılacak çalışma sonrasında netlik kazanacağı belirtildi.