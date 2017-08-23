(Görüntülü Haber) Kınık'ta orman yangını

Cevdet ŞEN KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken, vatandaşlar yangının bölgeye düşen bir göktaşı nedeniyle başladığını öne sürdü. Arpaseki Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda geçen pazartesi günü saat 21.30\'da, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Vatandaşların ihbarıyla orman ve itfaiye ekipleri bölgede söndürme çalışması yaptı. İzmir Büyükşehir İtfaiye Müdürlüğü Kınık Şefliğinden 1, Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden 4 olmak üzere bölgeye 5 itfaiye aracı gönderildi. Yangın, büyümeden söndürüldü. Köylüler, bölgeye göktaşı düştüğünü yangının bu nedenle başladığını öne sürdü. İtfaiye ekipleri yangını çıkış nedenini araştırıldığını belirtti. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. Arpaseki Muhtarı Ergun Şahan, Pazartesi akşamı ben evde oturuyordum. Mahalle sakinlerinin bana \'Gökten düşen cisim mahalle çıkışında yangın çıkardı\' demeleri üzerine hemen olay yerine koştum. Düşen cismi görmedim. Fakat yangın, sanki altından körükle hava veriliyormuş gibi yatay değil dikey şekilde yanıyordu. Yangının ormanlık alanı tamamen kaplamaması büyük bir şanstı dedi. Mahalle sakinlerinden İsmail Süren ise Ben evin avlusunda eşim Sanem ile oturuyordum. Gökyüzünden ışık saçan yuvarlak bir cisim üzerimizden geçerek derenin içine düştü, yangın çıkardı. Ben de muhtara haber verdim dedi. Sanem Süren ise Eşim ile oturuyorken gökyüzünden ışıklı bir şey geçti. Biz bu ne diye bakarken, yuvarlak cisim hızla derenin içine düştü. Düşen cisim yuvarlak top şeklindeydi dedi.