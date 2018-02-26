(Görüntülü Haber) Kesilen ağaçlar ortada kaldı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da Şeker İşçi Evleri Mahallesi\'ndeki caminin bahçesinde şadırvan ve tuvalet yapılacağı gerekçesiyle kesilen 40- 50 yıllık çam ağaçları ortada kaldı. Burdur Şeker İşçi Evleri Mahallesi Muhtarı Sami Çelik, cemaatten imza toplayarak çam ağaçlarının caminin kubbesine, köklerinin de duvarlara zarar verdiği gerekçesiyle kesmek için İl Müftülüğüne müracaat etti. Müftülük Orman İşletme Müdürlüğü\'nden kesim için izin aldı ve Muhtar Sami Çelik\'e ağaçları kesebileceğini bildirdi. Bunun üzerine cami bahçesindeki 40- 50 yıllık 22 çam ağacı kesildi. Ancak caminin, Cami Yaptırma Derneği\'ne ait olduğu belirlenince kesilen çamların satışı yapılamadı ve kesildiği şekliyle ortada kaldı. Muhtar Sami Çelik, Cemaatimizin çamların kesilmesi adına bir talebi oldu. Tuvalet ve şadırvan yaptıracağız. Çamlar çok büyük olduğu için caminin kubbesindeki oluklar tıkanıyordu, caminin duvarları su alıyordu. Kökleri duvarları yıkmaya başladı. Cemaatin isteğiyle Müftülüğümüze dilekçe yazdım. Müftülük, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne görüş sormuş. Orman İşletmeden geldiler ve kesilecek ağaçları belirledik. Daha sonra camimizin derneğe ait olduğu ortaya çıktı. Şu anda beklemedeyiz. Birkaç gün içinde ağaçlarımızı istifleyip satacağız ve gelirini cami hayrına kullanacağız dedi.