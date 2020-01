(Görüntülü Haber) Karadeniz havasını New York’a taşıdı (2)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 12 Eylül (DHA) - Türkiye’de yarattığı John Paul Ataker markasını uluslararası üne taşıyan modacı Numan Ataker, tasarladığı İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonu ile, Karadeniz havalarını New York’a taşıdı. New York Moda haftası kapsamında düzenlenen defilesine ünlüleri akın ettiği Ataker’in, 62 kıyafetini, birbirinden alımlı ve güzel 56 manken sundu. 2008 Kainat Güzeli Venezüellalı model ve oyuncu Dayana Mendoza da Ataker için podyuma çıktı. Ünlü mankenler arasında Karlie Kloss, Taylor Hill, Lemeka Fox, Faretta, Birgit Kos ve Charlee Fraser de yer aldı. Defileyi aralarında diplomatlar, modacılar ve gazeteciler, mağaza ve butik sahipleri, Amerikalı moda yazarları ile ünlülerin de bulunduğu konuklar izledi. Ünlü isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl evlilik yaşayan, kızları Tiffany Trump\'ın annesi Marla Maples, Amerikalı Kainat Güzeli Olivia Culpo, Paula Abdul, Lela Loren, Liz Hernandez, Addie HamiltonKristen Taekman, Gabriela Dias yer aldı. New York Başkonsolosu Ertan Yalçın da defileyi eşi Başak Yalçın ile birlikte izledi. Türkiye\'de yayınlanan dünyaca ünlü Fransız kadın ve moda dergisi Madame LeFigaro dergisi, Ataker’in defilesinin hemen ardından, internet sitesinde yayınladığı haber ve fotoğraflarla John Paul Ataker markasından bu yıl da övgüyle söz etti. Giysilerde kullandığı kumaş, dikim ve renk ayrıntılarına gösterdiği özenle dikkat çeken Numan Ataker, eserlerinde Türkiye\'nin kültürel, doğal ve coğrafi zenginliklerinden esinlenip, bunları giysilere yansıttığını belirtti. Karadenizli balıkçıların hasır örgüleri, gümüş işlemeciliği ve Trabzon burma bileziklerinden esinlenilen kültürünü John Paul Ataker imzasıyla NewYork Moda Haftası’na taşımaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Numan Ataker, tasarımlarına etnik çıkışlı yorumlar katmanın kendisi için anlamlı olduğunu, John Paul Ataker markasıyla coğrafyayı kumaşlara, Karadeniz’in balıkçı halatlarını, burma bileziklerini, hasır örgülerini de New York’ta podyuma taşıdı. Günden geceye taşınan tasarımlarda, pamuk, viskos, organze, jakar ve keten kumaşlar kullanılırken, tasarımların büyük çoğunluğu el işlemeleriyle son halini aldı. Yumuşak renklerin ön plana çıktığı koleksiyonda, çoğunlukla fil dişi, beyaz ve siyah renkler kullanılırken, tüm boyalar insan sağlığına uygun olarak seçildi. İlkbahar/Yaz 2018 Koleksiyon’u John Paul Ataker’in kendi ayakkabı tasarımlarıyla tamamlandı. Numan Ataker, New York’taki defilesinde Karadenizlilerin geleneksel kıyafetleri olan yelek, şalvar ve peştamalları da modernize ederek, balıkçı botlarını, bağcı çizmelerini de günümüze taşıdı. Karadeniz halkının çeyrek asır boyunca, sağlıksız ve kısa ömür biçilmiş hayatlara, kimi zaman ciddi rakamlara varan ciddi hastalıklara ve kayıplara neden olan baş belası Çernobil’e de dikkat çekilen John Paul Ataker imzalı defile, Karadenizli müzisyen ve Çernobil kurbanı olan Kazım Koyuncu’nun ‘Ella Ella’ şarkısıyla son buldu. John Paul Atakerr markasının ABD Yönetim Kurulu Başkanı, Numan Ataker\'in kız kardeşi Kerime Ataker de, bu defilede en güçlü koleksiyonu sunduklarını belirtti. Kerime Ataker, ‘Her yeni koleksiyon daha da güçlü olacak. Bu defile için giyilebilir, dramatik ve cesurca bir koleksiyon hazırladık’ dedi. John Paul Ataker markasını giyen ünlüler arasında, Kelly Osborne, Tamar Braxton, Kamie Crawford, Molly Bernard, Kristen Teakman, Trey Songz, Taylor Dye, Zulay, Henao, Ahlee Keating, Danielle Moinet, Symon, Madison Marlow, Bonang Matheba, Marla Maples, Tiffany Trump ve Madeline Stuart gibi isimler bulunuyor.