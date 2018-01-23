(Görüntülü Haber) İslahiye'de Fetih Suresi okundu

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın zaferle sonuçlanması amacıyla Gaziantep\'in İslahiye İlçesi\'nde Fetih Suresi okundu. Merkez Dervişiye Camisinde sabah namazı öncesi düzenlenen programa; Belediye Başkanı Kemal Vural, Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Yıldız, İlçe Müftü Vekili Vaiz Mustafa Tunceli, siyasi ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi Afrin Harekatı\'nın zaferler sonuçlanması amacıyla Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncusu ve Türkiye A Milli Takım kadrosunda bulunan Bestami Boz, her zaman barıştan yana olduklarını belirterek, Ordumuzun dualarla yanında olabiliyoruz. Biz diğer milletlere göre çok farklı bir milletiz. Şuan yapabilecek tek şey manevi olarak ordumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek. Allah ordumuza yardım etsin dedi.