(Görüntülü Haber) İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Teröre asla izin vermeyeceğiz

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesine gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı\'yı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ersoy, terörün ve teröristin halkın üzerinde kurduğu baskı ve faşist uygulamalara asla izin vermeyeceklerini söyledi.



Yüksekova\'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, ilk olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı\'yı makamında ziyaret edip, ilçenin sorunları ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Bakan Yardımcısı Ersoy, teröre destek veren belediyelere kayyum ataması yapıldığını, bu atamalarla birlikte devletin yaptığı harcamaların teröre değil, halka hizmet olarak geri döndüğünü söyledi. Ersoy, şunları kaydetti:



\"1 yıl önce aldığımız kararla, milletimizin hizmetinde olması gereken imkan ve kaynakların, müşterek temel ihtiyaçları değil, teröre ve terörizmi finanse etme, onlara destek vermek için kullanıldığını görmüş olmakla birlikte, devletimizin almış olduğu Kanun Hükmünde Kararname ile teröre destekleyen belediyelere kayyum yolu açılmış oldu. Yüksekova\'mızda da yaklaşık 1 yıldır Kaymakamımız, kayyum belediye başkan vekili olarak görevini ifa etmektedir. Hem onları ziyaret etmek hem bu anlamda yapılan çalışmaları yerinde görmek, arkadaşlarımıza gerektiği yerde rehberlik etmek için buradayız. Son 1 yıl içinde yapılan çalışmalarda gerçekten milletimizin mahalli müşterek ihtiyaçları için ayrılmış kaynakların, yerinde ve doğru şekilde kullanıldığını, neler yapılabildiğini sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak ve bu anlamda terörle mücadelede yoğun mesai sarf eden başta güvenlik görevlilerimiz olmak üzere, arkadaşlarımıza teşekkür etmek, tebrik etmek istedik. Bugün ülkemizin bu en hassas noktalarında sağlığın, huzurun, asayişin ve can güvenliğinin halkımızın, devletimize duyduğu güvenin kazanılmasında önemli bir faktör olduğunun bilincindeyim. Eksiklerimiz varsa Ankara\'dan yapılması gerekenleri not alıp yardımcı olmaya çalışacağız.\"



\'TERÖR FAALİYETLERİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ\'



Bakan Yardımcısı Ersoy, bölge halkına hizmet için sık sık ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek konuşmasını şöyle dedi:



\"Hepimiz bu bölgelerde yarınların dünlerden daha huzurlu olması için, aramızdaki nifak tohumlarının ortadan kalkması, 80 milyonun bu ülkede eşit vatandaşlar olarak barış ve huzur içinde kardeşlik içinde yaşaması, bu Anadolu coğrafyasının Rabbimin bahşettiği bütün güzelliklerinin 80 milyonun aynı şekilde faydalanmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağız. Biz bu işi başaracağız. Terörün ve teröristin vatandaşımız üzerinde kurduğu baskıya, vatandaşımızın günlük hayatını bu derece etkileyen despot uygulamalarına, faşist uygulamalarına hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Halkımızla birlikte, halkımızla el ele, gönül gönüle özlemini duyduğumuz huzur ve güven ortamını sağlayacağız. Devletimizin her kademesinde irade çok güçlü bir şekilde varlığını korumakta. Bundan sonra da aynı kararlılıkla halkımızın hizmetinde olup yolumuza devam edeceğiz.\"