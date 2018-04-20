(Görüntülü Haber) Hurda malzemeyle torna makinası icat etti, atölye kurdu

Dinçer AKTEMUR ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN\'ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demircilik mesleğini, hurda malzemelerle ürettiği makinalarıyla sürdürüyor. Büyük zorluklarla ürettiği makinaların 30 yıldır saat gibi çalıştığını söyleyen Karatay, \'Tek mutluluğum yeni icatlar yaparak insanlara hizmet etmek dedi. Arıcılık yaptığı sırada arılarının telef olması sonucu işsiz kalan 3 çocuk babası Karatay, demir ustalığına merak sardı. Elinde imkan ve makine olmaması sebebiyle ilk zamanlar zorluk çeken Karatay, daha sonra mucitliğe soyunarak kendi makinalarını üretmeye başladı. Karatay, bölgede atıl halde bulunan tren rayları, öküz arabası parçaları, tabak, çanak gibi hurda malzemeleri ile kendisine torna makinası yaptı. Tamamen kendi üretimi olan torna makinasını 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalıştıran Karatay, torna makinasıyla başka makinalarda üretti. Demir işçiliği ve torna ustalığıyla bölgede adından söz ettirmeyi başaran Karatay, köyünde açtığı atölyede oğluyla beraber mesleğini devam ettiriyor. Demir ustalığına merak sararak bu işe başladığını ve hurda malzemelerle üretime başladığını söyleyen Karatay, ?Bu işi yapabilirimiyim diye merak ettim ve mesleğe başladım. Başarılı da oldum. Çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. Makinaları hep bu bölgenin hurdalarla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip kullandım. İlk makinamı yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim paslarını temizledim ve torna ilk torna makinamı yaptım. Makinalarım 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Benim bu makinalarla oğlumdan sonra torunlarımda devam etsin, mesleğim kuşaktan kuşağa gitsin istiyorum diye konuştu.