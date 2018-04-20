T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hurda malzemeyle torna makinası icat etti, atölye kurdu

Dinçer AKTEMUR ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demircilik mesleğini, hurda malzemelerle ürettiği makinalarıyla sürdürüyor

20 Nisan 2018 12:24

Dinçer AKTEMUR ARDAHAN, (DHA) ARDAHAN\'ın Göle ilçesine bağlı Yanatlı köyünde yaşayan Yusuf Karatay (68), 30 yıl önce merak sardığı demircilik mesleğini, hurda malzemelerle ürettiği makinalarıyla sürdürüyor. Büyük zorluklarla ürettiği makinaların 30 yıldır saat gibi çalıştığını söyleyen Karatay, \'Tek mutluluğum yeni icatlar yaparak insanlara hizmet etmek dedi. Arıcılık yaptığı sırada arılarının telef olması sonucu işsiz kalan 3 çocuk babası Karatay, demir ustalığına merak sardı. Elinde imkan ve makine olmaması sebebiyle ilk zamanlar zorluk çeken Karatay, daha sonra mucitliğe soyunarak kendi makinalarını üretmeye başladı. Karatay, bölgede atıl halde bulunan tren rayları, öküz arabası parçaları, tabak, çanak gibi hurda malzemeleri ile kendisine torna makinası yaptı. Tamamen kendi üretimi olan torna makinasını 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalıştıran Karatay, torna makinasıyla başka makinalarda üretti. Demir işçiliği ve torna ustalığıyla bölgede adından söz ettirmeyi başaran Karatay, köyünde açtığı atölyede oğluyla beraber mesleğini devam ettiriyor. Demir ustalığına merak sararak bu işe başladığını ve hurda malzemelerle üretime başladığını söyleyen Karatay, ?Bu işi yapabilirimiyim diye merak ettim ve mesleğe başladım. Başarılı da oldum. Çünkü 30 yıldır bu işi yapıyorum. Makinaları hep bu bölgenin hurdalarla yaptım. Tren rayları, öküz arabası parçaları ve ne bulduysam hurda olarak getirip kullandım. İlk makinamı yapmak için demire ihtiyacım oldu. Bir yerden eski tren rayı buldum. Getirdim paslarını temizledim ve torna ilk torna makinamı yaptım. Makinalarım 30 yıldır sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Benim bu makinalarla oğlumdan sonra torunlarımda devam etsin, mesleğim kuşaktan kuşağa gitsin istiyorum diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKTEMUR ARDAHAN DHA ARDAHAN GöleYanatlıYusuf KaratayBüyükKaratayArıcılıkElindeTamamenDemirBuBaşarılıMakinalarıTrenBirGetirdimMakinalarımBenim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24