(Görüntülü Haber) Görme engellilerin ışığı: “Sesli Kütüphane”

İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE’DE yaşayan yaklaşık 220 bin görme engellinin yaşamını kolaylaştırmak için başlatılan projelerden ‘Sesli Kütüphane’yi ilçe belediyesi olarak ilk kez hayata geçiren Kadıköy Belediyesi, görme engellilerin hayatlarına ışık oluyor.





Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi, binlerce görme engelli vatandaşa hizmet veriyor. Bu faydadan sadece ülkemizdeki vatandaşlar değil gurbetçi görme engelli vatandaşlar da yararlanıyor. Sistem ise gönüllü okuyucuların okudukları kitapların Kadıköy Belediyesi aracılığıyla görme engellilere ulaşmasıyla başlıyor ve birçok görme engellinin evine ışık doğuyor.





“ONLARA ULAŞABİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM”





Görme Engelli vatandaşların evlerine sesiyle ışık olan \'Gönüllü Okuyucu\'lardan Beyza Balcı, hikaye kitapları okuyarak sesli kütüphanede görme engellileri sesiyle hayata bağlıyor. 1 yıldır engelli vatandaşlara kitap okuyan Balcı, şimdilerde ise görme engelliler için arkeolojiye dayalı ders kitabı okuyarak engellilerin ışığı oluyor. “Okurken onlara yararlı olduğumu hissediyorum. Onlara ulaşabildiğimi hissediyorum” diyen Beyza Balcı, “Hayatınıza anlam katmak için başkalarına muhakkak bir şeyler vermeniz gerekiyor. O zaman insan hayatı anlamlı oluyor. Onun için de hep düzgün okumaya çalışıyorum” diyerek görme engellilerin ışığı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.





“ANLAŞILIR OKUMAYA ÇOK DİKKAT EDİYORUM”





Gözde Eldemir ise görme engelliler sesli kütüphanesinin en deneyimli okuyucu gönüllülerinden. 3 yıldır görme engellilere kitaplar okuduğunu dile getiren Eldemir, “Anlaşılır okumaya çok dikkat ediyorum. Bazen çocuk kitapları okuyorum ve onları okurken ister istemez onlar için bir şeyler katıyorsunuz” dedi.





OKUMA ENGELİNİ SESLİ KÜTÜPHANE SAYESİNDE AŞIYOR





Sesli Kütüphane\'den yararlanan ve görme engelliler için okuyamamanın ve görememenin eksikliğini en içten hisseden eski gazeteci 70 yaşındaki Tayfun Sayar, görme engelliler sesli kütüphanesinin kendisini nasıl hayata tutundurduğunu anlattı. Fizik ve Matematik Bölümü mezunu ve eski bir gazeteci olan okuma tutkunu Sayar, okuma engelini sesli kütüphaneler aracılığıyla aşıyor. Özellikle Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Tayfun Sayar, Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi ile bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığını söyledi.





“KİTAPLAR BENİ HAYATA TEKRAR BAĞLADI”





Kadıköy Belediyesi Görme Engellliler Sesli Kütüphanesi’ne istediği zaman ulaşabildiğini vurgulayan Sayar, istediği kitapları görevli arkadaşlara belirttiğini ve bu isteklerinin hemen yanıtlandığını dile getirdi. Görme engelli olduktan sonra hayattan vazgeçmeyi düşündüğünü söyleyen Tayfun Sayar, şimdi kitapları dinlemesi sayesinde hayata yeniden bağlandığını vurguladı.





“GÖRME ENGELLİLER SESLİ KÜTÜPHANESİ PROJESİNİ YAPAN İLK İLÇEYİZ”





Bu projenin görme engelliler adına bir eksikliğin giderilmesi çabasıyla başlatıldığını ifade eden Kadıköy Belediyesi Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi Sorumlusu Kenan Demir, “2011 yılında da faal olarak tüm görme engellilere projeyi ulaştırmayı başardık. Bu anlamda görme engelliler sesli kütüphanesi projesini yapan ilk ilçeyiz” dedi.





“SADECE GÖRME ENGELLİLER FAYDALANIYOR”





Sistemin çalışma yöntemi hakkında bilgi veren Demir, “Gönüllü okuyucular bazı prosedürler uygulanarak belirleniyor. Görme engelliler siteye üye oluyor. Kendisine kullanıcı adı ve şifre veriliyor. Görme engelli raporu da üyelik şartlarımızdan biri. Yayın evlerinin ticari faaliyetlerini korumak adına sistemi kapalı tutuyoruz. Sadece görme engelliler faydalanıyor” açıklamalarında bulundu.





“GÖRME ENGELLİYE IŞIK OLUYORLAR”





Görme engellilere yeni bir kitap edinmiş olmalarından mutluluk duyduklarını belirten Kenan Demir, “Onların hoşuna gidiyor bu sistem. Birbirlerine söyleyerek de kütüphanemizi yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Okuyucuların da bu durum gayet hoşuna gidiyor. Yeni bir iş yapmış ve yeni bir şeyler üretmiş oluyorlar ve bir görme engelliye ışık oluyorlar” diyerek sözlerini noktaladı.





Kadıköy Belediyesi Engelli Merkezi’nde yer alan ve görme engellilerin ışığı olan sesli kütüphanede 7 yılda 2 bine yakın metin ve kitap seslendirilmiş durumda.