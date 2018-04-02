(Görüntülü Haber) Ermenek'te yolları kapanan köylüler, ağaçlarını kesti

Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN,(DHA) Karaman\'ın Ermenek ilçesinde baraj yapımı sırasında DSİ tarafından açılan yolun, kendi kullanımlarına kapanmasına tepki gösteren köylüler, yol kapandığı için gidemedikleri arazilerindeki ağaçları kesti. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Ermenek HES Barajı yapımı sırasında, inşaat çalışmasına katılan araçların kullanması için Ağaççatı Köyü yakınlarına yol yapıldı. Yolun sivil vatandaşlarında kullanımına izin verilmesi üzerine köylüler baraj yakınındaki arazilerine zeytin ağacı dikti. Köylüler, DSİ\'ye ait yol sayesinde zeytin bahçesine gidip, ürünlerini toplama ve ağaçlarının bakımlarını yapma fırsatı buldu. DSİ, geçtiğimiz günlerde yolu köylülerin kullanıma kapattı. Bunun üzerine köylülerde, arazilerindeki bazı zeytin ağaçlarını keserek tepki gösterdi. Yolu yaklaşık 8 yıldır kullandıklarını belirten Adnan Usta, şunları söyledi Zeytin bahçelerimiz köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Baraj yapıldığı sırada bu yol açıldı. Bizimde kullanmamıza imkan verildiği için biz arazilerimize zeytin ağacı diktik. O bölgede yaklaşık 30 bin zeytin ağacı var. Şu an güvenlik gerekçesiyle yol bizim kullanımımıza kapandı. Bizlerin arazilerimize araçla ulaşma şansı kalmadı. Bizler arazilerimize gidemezsek, zeytin üretemeyiz. Geçimimizi sağlayamayız. Her türlü girişimi yapmamıza rağmen sonuç alamadık. Hükümetten biz koyun istemiyoruz, bizim yolumuzu açıversinler bize yeter. DSİ Ermenek Bölge Şefliği yetkilileri de, yolun sadece DSİ\'ye ait hizmet yolu olduğunu ve araçların kullanımının güvenlik açısından uygun olmadığı için kapatıldığını belirtti.