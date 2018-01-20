(Görüntülü Haber) Erciyes'te sömestir yoğunluğu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'deki Erciyes Kayak Merkezi, karnelerini alan öğrenciler ve ailelerinin akına uğradı. Dağdaki yaklaşık bin 500 yatak kapasitesi dolarken, öğrenciler ve aileleri Erciyes\'te kayak ve kızaklarla tatilin tadını çıkardı. Dün sömestir tatiline giren öğrenciler aileleri ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi\'ne geldi. Öğrenciler kayak ve kızak ile doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Karne hediyesi olarak Erciyes\'e geldiklerini belirten öğrenciler, mutlu olduklarını söyledi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel İkiler ise, \"Bugün itibariyle sömestir sezonumuz başladı. Şubat ayının ortasına kadar devam edecek. İnşallah kazasız, belasız bir sömestir sezonu geçirmiş olacağız. Sömestir boyunca Erciyesimizde gündüz ve gece kayaklarımız ile hizmet vereceğiz. Gece kayağında meşaleli gösterilere ve farklı etkinlikler olacak. Aynı zamanda her gün 12.00 ile 15.00 saatlerinde canlı müzikle beraber güzel bir sömestir dönemi geçireceğiz. Kayakseverlerimizi Erciyes\'e bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.