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Dünya

(Görüntülü Haber) DHA muhabiri Kerkük’e girdi

İrfan Sapmaz / Kerkük, 12 Ekim (DHA) – DHA muhabiri İrfan Sapmaz’a konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, "Dünden bu yana Kerkük’te tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerkük’e girdi" dedi

12 Ekim 2017 20:58

İrfan Sapmaz / Kerkük, 12 Ekim (DHA) – DHA muhabiri İrfan Sapmaz’a konuşan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, \"Dünden bu yana Kerkük’te tansiyon yükselirken toplam 700 özel eğitimli PKK Kerkük’e girdi\" dedi. Dün gece ITC Kerkük il merkezine yönelik kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Saldırı sonrasında binayı Türkmen askeri güçleri tarafından koruma altına alındı. Kerkük’ün giriş ve çıkışlarının çeşitli bölgelerinde tank ve ağır makineli silahlara sahip peşmergeler görülürken, Bağdat yönünden Kerkük’e girişte son askeri kontrol noktasının Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Türkmen Birliklerinin elinde olduğu görüldü. Kerkük’te DHA muhabiri İrfan Sapmaz’a konuşan, Haşdi Şabi Türkmen Birliği Kuzey Bölgesi Komutan Yardımcısı İrfan İmamlı, \"Türkmenler herhangi bir saldırı ya da savaşa hazır.\" dedi. Öte yandan Kerkük’e 15 kilometre uzaklıktaki Tazehurmatu bölgesinde Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri alarm durumunda bekliyorlar. Haşdi Şabi Türkmen Birlikleri 16. Tugay Komutanı Nebil İsa, \"Irak Ordusu ile Türkmen birlikleri birlikte çalışıyorlar.\" dedi.

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