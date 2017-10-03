(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'den güven mektubu
ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'i Beştepe'de kabul etti
03 Ekim 2017 21:33
ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev\'i Beştepe\'de kabul etti. Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a güven mektubunu sundu.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir