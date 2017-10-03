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Politika

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'den güven mektubu

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev'i Beştepe'de kabul etti

03 Ekim 2017 21:33

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev\'i Beştepe\'de kabul etti.  Özbekistan Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a güven mektubunu sundu. 

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