(Görüntülü Haber) Çukurova Belediyesi'nden Adana Demirspor'a 100 bin liralık destek

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Demirspor Kulübü\'ne 100 bin liralık destek verdi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ile Asbaşkan İmam Gazali Hiradağı, Başkan Soner Çetin\'i makamında ziyaret etti. Adana Demirspor ve Adanaspor\'un kentin güzide iki kulübü olduğunu vurgulayan Soner Çetin, Gönlümüz her iki kulübümüzün de Süper Lig\'de kentimizi temsil etmesidir. Spor ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecektir dedi. Adanaspor\'a da desteklerinin sürdüğünü anlatan Başkan Çetin, Osman Yereşen Tesisleri başta olmak üzere her türlü katkıyı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı,

VAKIF KURULUYOR

Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu ise, Soner başkanımızın sürekli desteğini biliyoruz. Spor dünyasına yakın ilgisi ve bizlere desteğinden dolayı teşekkür ediyoruz dedi.

Adana Demirsor Vakfı\'nın kurulması için çalışmalarının sürdüğünü aktaran Gökoğlu, kalıcı gelir için çaba gösterdiklerini, vakfın da 2 ay içinde kurulacağını aktardı.