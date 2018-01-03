(Görüntülü Haber) Çocuklardan anlamlı sergi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de ebru kursuna katılan 80 çocuğun yaptığı eserlerle açılan sergide elde edilecek gelir, 12 yaşındaki lösemi hastası \'Devran\'ın tedavisinde kullanılacak. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi\'nin 23 Nisan Çocuk Merkezi ile Esentepe Çocuk Merkezi\'nde düzenlenen 3 ay süreli ebru kursuna 7-12 yaş arası 80 çocuk katıldı. Kurs sonunda çocukların yaptığı eserlerden 88\'i Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev galerisinde sergilendi. Gelirinin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi Onkoloji Bölümü\'nde tedavisi süren lösemili 12 yaşındaki Devran adlı çocuğun tedavisi için harcanacağı belirtilen serginin açılışını Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç yaptı. \'ALKIŞLIYOR, KUTLUYORUM\' Belediye Başkanı Ataç kursiyer çocukları alkışladığını ve kutladığını ifade ederek şöyle konuştu: \"Böyle bir etkinlik nedeniyle çocukları ve velileri canı yürekten kutluyorum. Kutsal bir iş. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Onkoloji kliniğinde yatan bir kardeşimize destek vermek gerçekten kutsal bir iş. Çocuklarımızın yaptığı bu iş o kadar büyük bir iş ki bütün şehre, özellikle de büyüklere bir farkındalık yarattı. Diyorlar ki \'biz böyle bir destek yapıyoruz bu kardeşlerimizin sağlığı için, ey Eskişehirliler siz de buraya destek verin\' diyorlar. Ben onları alkışlıyorum. Onları kutluyorum.\" Ebru kursu eğitmeni Fulya Can Öçgünler de 3 gün izleyicilere açık tutulacak olan sergideki eserlerin bağış yoluyla satışa sunulduğunu ve elde edilecek gelirin lösemili Devran\'ın tedavisinde kullanılacağını söyledi. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç açılışını yaptığı sergiyi gezdi, 10 ebru eseri satın aldı.