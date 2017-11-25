(Görüntülü Haber) Çıntara ilgi yoğun

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA il merkezi ile ilçelerinde kasım yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgahlarında yerini aldı. Kilosu 15 ila 35 lira arasında satılan çıntara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Muğla yöresinde sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği çıntar mantarı, dağ köylerinde yaşayan pek çok vatandaşın geçim kaynağı olmasıyla dikkat çekiyor. Kasım ayındaki yağmurla çam ağaçlarının dibinde ortaya çıkan çıntar, lezzetiyle sofraları süslüyor. Çıntar, pazarda büyüklüğüne göre kilosu 15 ila 35 lira arasında satılıyor. Pazarcılık yapan 30 yaşındaki Ayşe Sever, \"Kasım ayının son haftasında yağmurun bittiğini gördüğümüzde Balan Dağı\'na çıkarak çıntarı toplarız. Çok nazik ve havanın soğuk veya çok sıcak olmasından dolayı hemen çıkan, kaybolan organik bir mantar türü. Bu nedenle hemen toplayarak pazara getiriyoruz. Bu yıl fazla çıntar çıkmadı. Büyüklüğüne göre kilosunu 15 ila 35 lira arasında satışa çıkardık. Muğlalılar bu mantarı sofraların eti olarak bilir. Et tadı veren lezzetli bir tür\" dedi.