(Görüntülü Haber) Bursa'da 3 şüpheli 6 işyerinden 100 bin liralık eşya çaldı

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da 3 şüpheli 6 işyerinden toplam değeri 100 bin lirayı bulan kıyafet ve elektronik eşya çaldı. Şüpheliler yapılan takip sonucu yakalanırken, bir mağazadaki hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde 12 gün içerisinde 6 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayıyla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından toplam 100 bin lira değerinde giyim eşyası ile elektronik eşya çalan şüphelilerden Fatih Ç. (32), Gökhan İ. (24) ve Uğur S. (34) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden çalıntı malları satın aldıkları belirlenen 3 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerin bir mağazada yaptıkları hırsızlık güvenlik kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille işyerine gelen şüpheliler kapıyı zorlayarak açtıktan sonra kucaklarında eşya ile çıkıp tekrar otomobile binerek uzaklaştığı görüldü.