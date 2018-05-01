(Görüntülü Haber) Bursa'da 1 Mayıs coşkusu

Gürkan DURAL- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, bir araya gelen binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü coşkuyla kutladı.



Bursa\'da 1 Mayıs coşkusu yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla birlikte yaşandı. Saat 12.00\'den itibaren Kent Meydanı\'nda toplananlar, arama noktasını geçmelerinin ardından yürüyüş yerine geldi. Saat 13.00\'de başlayan yürüyüşle katılımcılar Darmstadt Caddesi üzerinden Atatürk Syadyumu Meydanı\'na geldi. Burada ikinci arama noktasından da geçen grup, meydanda toplandı. Yürüyüşe KESK, Eğitim-İş, Emekliler, Eğitim-Sen, DİSK gibi sendikaların yanı sıra Bursalılar, açtıkları pankartlarla, \'Yaşasın 1 Mayıs\' sloganı atarak eski Atatürk Stadyumu\'nun bulunduğu alana geldi. Burada yapılan konuşmaların ardından kutlamalar, Grup Abdal konseri ile son bulacak.



Öte yandan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede çok geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yürüyüş yapılan yolu barikatlarla kapatan ekipler, drone ile havadan güvenlik kontrolü sağladı.

