(Görüntülü Haber) Burdur'da ev ve samanlık yandı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR merkez Çatağıl Köyü\'nde çıkan yangında Hüseyin Sağlık\'a ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Çatağıl Köyü Uluharman mevkiinde oturan Hüseyin Sağlık\'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki ahır ve samanlığıa da sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alarak gelen ev sahibi Hüseyin Sağlık, Komşuya misafirliğe gitmiştik. Kardeşim aradı \'evin yanıyor\' diye. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz dedi.