T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Burdur'da ev ve samanlık yandı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR merkez Çatağıl Köyü'nde çıkan yangında Hüseyin Sağlık'a ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

20 Nisan 2018 12:20

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR merkez Çatağıl Köyü\'nde çıkan yangında Hüseyin Sağlık\'a ait ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Çatağıl Köyü Uluharman mevkiinde oturan Hüseyin Sağlık\'a ait evde kimsenin bulunmadığı sırada saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki ahır ve samanlığıa da sıçradı. Yangını görenler, ahırdaki 9 büyükbaş hayvanı dışarı çıkarıp itfaiyeye haber verdi. Burdur Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, samanlıkta bulunan 600 balya saman yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını haber alarak gelen ev sahibi Hüseyin Sağlık, Komşuya misafirliğe gitmiştik. Kardeşim aradı \'evin yanıyor\' diye. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHABURDURKöyüHüseyin SağlıkKöyü UluharmanKısaYangınıBurdur BelediyesiYangındaHüseyin Sağlık KomşuyaKardeşimYangının

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24