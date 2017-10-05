(Görüntülü Haber) Bozdağ: Referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin olmadığını ilan etmelidir

Enver ALAS, İSTANBUL (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu belirterek, \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İstanbul Aydın Üniversitesi\'nin 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Akademik açılış törenine katıldı. Üniversitenin Florya\'daki yerleşkesinde gerçekleşen törende konuşan Bekir Bozdağ, Kuzey Irak\'taki referandumun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu söyledi. \"BUNLARI YAPARSA, YAPTIĞI YANLIŞTAN O ZAMAN DÖNMÜŞ OLUR. YAPMAZSA ...\" \"Barzani yönetimi, referandumun iptal edildiğini ve hiçbir geçerliliğinin kendileri açısından olmadığını ilan etmelidir\" diyen Bozdağ şunları söyledi: İkincisi, Irak\'ın toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine egemenlik haklarının korunması konusunda herhangi bir farklı düşünceye sahip olmadığını ve bunları aynen kabul ettiğini de ilan etmelidir. Üçüncüsü, Irak hükümetiyle kendi aralarında olan anlaşmazlıkları çözmek için şartsız Irak hükümetiyle görüşmelere başlamalıdır. Dördüncüsü de bu referandumun kesinlikle bölgedeki statülerde herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını ve Irak Anayasası\'nı kendileri içinde bağlayıcı ve geçerli olduğunu bir kez daha deklare etmelidir. Bunları yaparsa, yaptığı yanlıştan o zaman dönmüş olur. Eğer yapmazsa bölge o zaman dünden daha fazla sıkıntılara gebe demektir. Yarın başka hadiseler olacak demektir.\" \"MİLLİ GÜVENLİK BAKIMINDAN DOĞRUDAN TEHDİT OLARAK DEĞERLENDİRMEKTEDİR\" Türkiye\'nin Kuzey Irak\'ta olan bitenleri kendi milli güvenliği bakımından doğrudan tehdit olarak değerlendirmekte olduğunu kaydeden Bekir Bozdağ, \"Bu riskin büyümemesi ve ortadan kaldırılması için elbette bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle Türkiye, Iran, Irak, beraber ve uluslararası toplumun desteğiyle buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz\" ifadelerini kullandı.