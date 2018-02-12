(Görüntülü Haber) Bisanthe Oda Müziği Festivali başladı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi\'nin organize ettiği ve bu yıl 3\'üncüsü düzenlenen Türkiye\'nin en prestijli oda müziği etkinliklerinden biri olan Bisanthe Oda Müziği Festivali başladı. Bisanthe Oda Müziği Festivali, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlük Konferans Salonunda festivale katılanlar ve sanatçılar onuruna verilen kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından düzenlenen konseri, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sanatseverler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi. İlk günde Golden Horn Brass (GHB) orkestrası, M.Panella, Cem Karaca, Aşık Veysel, Jeon Hun, Çaykovski, Rossini ve Offenbach\'in eserlerini seslendirdi. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, festivalin bu yıl 3\'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, \"Süleymanpaşa Belediye Bisanthe günleri etkinliklerinden oda müziği festivalinin 3\'üncüsünü bu akşam başlatıyoruz. 8 gece devam edecek festival sonunda bir sürprizimiz var. Oda artık Bisanthe Oda Festivali belli bir olgunluğa oluştu ve artık Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe markasıyla kendi kuartetini Türkiye ve dünya sahnelerine taşımaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Bisanthe\'nin farklı etkinliklerini başka sanat etkinliklerini. Bugün konumuz çok sesli müzik olan oda müziği. Biz bu işe başlarken hayal diye görenler bugün bu işi başardığımız için bizi kutlamaya başladılar. Demek doğru davrandığınız zaman, gelen tepkilere de dirençli davrandığınız zaman süreç sizi doğru bir noktaya getiriyor.\" dedi. Konser, Tanju Okan\'ın \'Sevdim Bir Genç Kadını\' adlı eserinin çalınmasıyla sona erdi.