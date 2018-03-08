(Görüntülü Haber) BİOR başlıyor (2)

Hülya ELTEŞ BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki 6. Bodrum Uluslararası Optimist Regetta (BİOR) yarışları, Bodrum Limanı\'nda düzenlenen kortej başladı.Bodrum Milta Marina\'dan başlayan ve Kumbahçe Meydan\'ında son yürüyüşe, 21 ülkeden 90 kulüp ve yaklaşık 550 sporcu katıldı. Ülkelerinin bayrakları ile oldukça renkli görüntüler oluşturan sporcular, marşlar eşliğinde Kumbahçe Meydanı\'nda toplandı. Yürüyüş sonrasında BİOR\'un Bodrum için mart ayında oldukça güzel bir organizasyon olduğunu belirten Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, Böyle uluslararası organizasyonlar Bodrum\'da zaten her zaman oluyor. Yelkende da bu sene BİOR\'u 6. Kez düzenliyoruz. Katılım oldukça fazla. 21 ülkeden 500\'den fazla yelkenci bugün Türkiye\'de ve Bodrum\'da. Yarından itibaren çok güzel yarışlar olacak. Bütün misafirlerimize iyi yarışlar, iyi rüzgarlar, iyi şanslar diliyorum. Hak eden kazansın dedi. Bodrumspor olarak iddialı olduklarını da belirten Karakaya, BİOR\'daki asıl görevlerinin ev sahipliği olduğunu ve öncelikli hedeflerinin Bodrum\'a gelen yelkenci misafirleri güzel ağırlamak olduğunu söyledi. Karakaya\'nın konuşmasının ardından sporcular kendilerine dağıtılan rengarenk balonları gökyüzüne saldı. Türkiye\'nin ilk uluslararası optimist yarışması olma özelliğini taşıyan BİOR, Türkiye Yelken Federasyonu, Bodrum Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, Akustik Tourism Center ile Opti-Tur destekleriyle düzenlenirken, yarışlara Avrupa takımlarının yanı sıra Tayland gibi bir Uzak Doğu ülkelerinden takımları ve Türkiye\'den yaklaşık 550 yelkenci katılacak. 8 Mart\'tan 11 Mart\'a kadar 4 gün boyunca İçmeler\' deki yelken kulüpte yarışların gerçekleştirileceği şampiyona, 11 Mart günü saat 18.00\'de gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.