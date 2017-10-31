(Görüntülü Haber) Bakan Soylu'dan CHP'li Tezcan'a tepki: 'Şeytan dili' derler buna, hesabı sorulur (2)

DEVLET KIRTASİYE YÜKÜNÜ 664 BELGEYİ İSTEMEYEREK DÜŞÜRECEK İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'ne bağlı Göynük\'teki Mirage Hotel\'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nün düzenlediği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürleri Hizmetiçi Eğitim Semineri\'nde konuştu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer\'in de eşlik ettiği Bakan Soylu, bakanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi. \'KAĞIT GARABETİNE SON VERECEĞİZ\' Vatandaşın kimlik kartını, ehliyetini, pasaportunu zamanında alabildiği, eziyet çekmediği, devlet dairesinden çıkarken söylenmediği bir sistem hedeflediklerini anlatan Bakan Soylu, Türkiye\'nin bir taraftan terörle mücadele ederken bir taraftan da devlet olmanın gereğini yerine getirdiğini söyledi. Nüfus Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu\'nun TBMM\'den geçtiğini hatırlatan Bakan Soylu, \"Şu an Resmi Gazete\'de yayımlanma sürecinde. Ne yazık ki anlamsız, meseleyi bir tarafa odaklayıp, oradan ideolojik bir tartışma çıkarmak isteyenler, attığımız adımları bunun gölgesinde bırakmaya çalışanlar, bu değişiklikleri vatandaşlarımızın gündelik hayatına olumlu yönde etki edecek ciddi değişiklikler içerdiğini gözden ırak tutmaya çalışmaktadır. Temel amacı şudur; vatandaşın zamanını, parasını boş yere harcamamak. Devletin elinde tek tuşa basarak ulaşabileceği kayıtları vatandaştan kağıt ortamında istemesi garabetine de yaptığımız değişiklikle son vereceğiz\" dedi. YENİ KİMLİK KARTI SAYISI 12 MİLYON 700 BİNİ AŞTI Şu ana kadar 12 milyon 700 bin yeni kimlik kartı verildiğini belirten Bakan Soylu, \"Burada hepinizi tebrik ediyorum. Başlangıçta zor bir süreçle başladık. Okul- üniversite kayıt dönemleri, harç dönemlerinde bir şekilde yoğunluk arttı. Kimseyi mağdur etmeden geçiş sürecini birlikte yürüttük. Yeni bir yazılımla daha kaliteli ve renkleri ayırt edici, benim şu anda cebimde bulunan kimlik kartından çok daha iyi bir kimlik kartını oluşturdular\" diye konuştu. YENİ PASAPORT Yeni kimlik kartlarıyla ilgili hatalı işlem sayısının bir elin parmak sayısını geçmediğini söyleyen Süleyman Soylu, yeni pasaport ve ehliyetlerle ilgili de bunun hem AB nezdinde atılan önemli bir adım hem de önemli bir süreç olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. 664 BELGE KALKIYOR Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü\'nün iş yükünün hafifletilmesi için 1200 yeni personel alımı yapılacağını da aktaran Bakan Soylu, \'Yaygınlaştırma Projesi\' kapsamında hizmet süreçlerinin vatandaş odaklı yeniden tasarlandığı, kurumlar arası veri paylaşımını ve aynı zamanda veri mahremiyetini en üst düzeyde sağlamaya imkan veren bir takım düzenlemeler gerçekleştirildiğini de anlattı. Bu dönüşüm için bakanlık ve taşra birimlerinde değişik kademelerde 253 kişilik bir ekip oluşturduklarını açıklayan Süleyman Soylu, şöyle dedi: \"Öncelik olarak bakanlığımızca yapılan şu anda tanımlayabildiğimiz 684 hizmetin tamamı hizmet envanteri yönetim sisteminde tanımlandı. Yaptığımız incelemeler sonunda anlaşıldı ki başvuruya dayalı hizmetlerin sunulduğu kişi veya kurumlardan bakanlık olarak toplam 2 bin 186 belge talep ediyoruz. Az bir belge değil. Yapacağımız bu yalınlaştırma çalışmasıyla bunların 664 tanesinden kurtuluyoruz. Bu sayede yüzde 30 oranında bir kırtasiye tasarrufu sağlamış oluyoruz. Ayrıca 4 birim kapatılacak ve 96 işlem sürecinde de iyileştirme sağlanacak.\"