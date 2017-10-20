(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu'ndan 'doğalgaz' uyarısı: Bilinçli şekilde kullanılması lazım (2)

\'TARİH KURUMU\'NUN KASASI DOLU, BURS VERSİNLER\'



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar programı kapsamında, dün Korel Termal Otel\'de başlayan 1. Türk Tarih Sempozyumu\'nun kapanış konuşmasını yaptı. Türk Tarih Kurumu\'nun kasasındaki paranın öğrencilere burs olarak verilmesi gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Maalesef Türkiye\'de tarih gibi diğer sosyal alanlara alaka pek yok. Bakın biz yüzlerce teknik konuda kongre ve sempozyum yapıyoruz. Türk Tarih Kurumu\'nun (TTK) kasası dolu. Türk Dil Kurumu\'nun kasası dolu, ama en azından bununla ilgili bölümlere, bizzat ben ilgileneceğim, bana bağlı bir kurum değil, ama hükümetin bir üyesi olarak bizzat ilgileneceğim. Kusura bakmasınlar, ayıptır yani, en azından Türkiye\'deki ilk 100 kişiye burs verse ne olur. Siz dışarıdan köprü yapacak mühendis getirirsiniz, ama kalkıp da kendi tarihinizi yazdırmak için dışarıdan bir kişiyi getiremezsiniz. Yaşaması lazım, o toprakların evladı olması lazım. O kültürü almış olması lazım. Dolayısıyla bu konuya çok iyi temas ettiler, tebrik ediyoruz\" dedi.



\'TÜRKÇE ELDEN GİDİYOR\'



Türkçenin de gündemde tutulması için çalışmaların yapılması gerektiğini belirten Bakan Eroğlu, \"Burada en önemli nokta, sosyal bölümlere, tarih gibi, felsefe gibi diğer bölümlere bir ağırlık vermek lazım. Hakikaten Türk diliyle alakalı da çok büyük sıkıntı var. Türkçemiz elden gidiyor, farkında değiliz. Bundan sonra kesenin ağzını açalım. İnşallah büyük burslar verelim, kitaplar yayınlansın, eserler ortaya konsun, araştırma faaliyetleri yapılsın\" diye konuştu.



Sempozyum, Bakan Eroğlu\'nun konuşmasının ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.