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Dünya

(Görüntülü Haber) Avustralya sahillerinde heykel sergisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan ve Bondi ve Tamarama sahilleri arasında yer alan Sculptre by the Sea, Bondi sergisi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sanatçıların katılımıyla yaklaşık

30 Ekim 2017 18:07

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ekim (DHA) - Avustralya\'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bulunan ve Bondi ve Tamarama sahilleri arasında yer alan Sculptre by the Sea, Bondi sergisi, her yıl dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sanatçıların katılımıyla yaklaşık 52 bin ziyaretçi ağırlıyor.

Her yıl çeşitli ülkelerden sanatçıların heykel enstalasyonlarını sergileyen bulunduğu Sculptre by the Sea, Bondi, ilk kez 1997 yılında düzenlendi. Serginin kurucu müdür David Handley, Avustralya\'da bir açık hava sergisi açma fikrini, 1990\'lı yıllarda Çek Cumhuriyeti\'nde yaşarken bulduğunu söylüyor. Prag\'da yer alan bir açık hava heykelinden etkilenen Handley, arkadaşlarının da tavsiyesiyle Bondi sahilini ziyaret ettiğini ve buraya kurulacak bir heykel sergisinin, Avustralya\'nın sanat girişimlerini olumlu yönde etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.

1997 yılından beri her yıl bahar aylarında düzenlenen ve üç hafta boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce ziyaretçi ağırlayan Sculptre by the Sea sergisi, ücretsiz bir etkinlik olduğu için dikkat çekiyor. 1997\'deki ilk sergi tamamen gönüllü çalışanlar ve sponsorlardan oluştuğu  için yalnızca bir gün ziyarete açılmış. Fakat gördüğü ilgi sebebiyle 1998\'de çeşitli özel şirketlerden destek gelen sergiye her yıl yüzlerce sanatçı, eserlerini sergilemek için başvuruyor.

Bondi Sahili\'ndeki sergi halk tarafından beğenildiği ve destek aldığı için David Handley, 2005 yılı Mart ayında Hindistan Okyanusu kıyısındaki Perth şehrinde, Sculptre by the Sea, Cottesloe sergisini açma fikrini ortaya attığını söylüyor. Bondi Sahili\'ndeki sergi kadar ilgi gören ve sevilen Cottesloe sergisinde 70 heykel bulunuyor ve sergi, 2005 yılından beri her yıl en az 26 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. (Fotoğraflı)

 

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