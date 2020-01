(Görüntülü Haber) Alanya Caz Günleri sona erdi

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu\'nun konseriyle sona erdi. Alanya Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası Alanya Caz Günleri\'nin son gecesinde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu sahneye çıktı. Kızılkule Meydanı\'ndaki konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere turistler de yoğun ilgi gösterdi. Geceye katılanlar Bolero, Salsa, Cha cha, Mambo ve Türkçe coverlara dans ederek eşlik etti. Latin All Stars Grubu ile performanslar sergileyen Ayhan Sicimoğlu\'na konser sonunda çiçek ve plaket verildi.