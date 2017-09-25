T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Alanya Caz Günleri sona erdi

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu'nun konseriyle sona erdi

25 Eylül 2017 14:03

Engin ANAK/ALANYA, (DHA) ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu\'nun konseriyle sona erdi. Alanya Belediyesi\'nin düzenlediği Uluslararası Alanya Caz Günleri\'nin son gecesinde Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Grubu sahneye çıktı. Kızılkule Meydanı\'ndaki konseri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Konsere turistler de yoğun ilgi gösterdi. Geceye katılanlar Bolero, Salsa, Cha cha, Mambo ve Türkçe coverlara dans ederek eşlik etti. Latin All Stars Grubu ile performanslar sergileyen Ayhan Sicimoğlu\'na konser sonunda çiçek ve plaket verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Engin ANAKALANYA DHA ANTALYA AlanyaUluslararası Alanya Caz Günleri Ayhan SicimoğluLatin All Stars GrubuAlanya BelediyesiUluslararası Alanya Caz GünleriAyhan SicimoğluKızılkule MeydanıKonsereGeceyeBolero Salsa ChaMambo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24