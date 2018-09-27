(Görüntülü) Foça'da askeri gemilere ziyaret

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - PREVEZE Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü\'nün 480\'inci yıl dönümünde, İzmir\'in Foça ilçesindeki deniz üssünde bulunan askeri gemiler, ziyarete açıldı. Gemileri gezen çocuklar, denizcilikle ilgili bilgilendirildi. Foça Deniz Üssü\'nde ziyarete açılan \'TCG Doğan Hücumbotu\', \'TCG Kuşadası Karakol ve Keşif Gemisi\' ve \'TCG Osmangazi Amfibik Çıkarma Gemisi\'ne özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gemilerde görevli subay ve astsubaylar tarafından Preveze Deniz Zaferi\'nin tarihçesi ile önemi hakkında bilgiler verildi. Askerleri ilgiyle dinleyen öğrenciler, gezdirildikleri bölümler ve denizcilik konularında sorular sordu. Gemi seyir ve silah sistemleri hakkında anlatılanları dikkatle dinleyen küçük yaştaki bazı çocuklar, buldukları alanlarda oyun da oynadı. Foça Garnizon Komutanlığı\'nda yaşayan şehit ve gazi aileleri ise \'TCG Osmangazi\' gemisinde ağırlandı. Amfibi Görev Grup ve Foça Garnizon Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Foça Üs Komutanı Deniz Albay İskender Tunaboylu\'nun karşıladığı aileler, geminin subay ve astsubay salonlarında öğle yemeğini birlikte yedi. Aileler ve öğrenciler, ziyaret ve yemek sonrası denizciler tarafından gemicilik adetlerine uygun olarak uğurlandı.