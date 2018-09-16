(Görüntülü) Fikret Orman ve Serdal Adalı oylarını kullandılar

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde düzenlenen toplantıda oy verme işlemi saat 10.30\'da başladı. Aidatlarını yatıran 14 bin 456 üyenin 20 sandıkta kullanacağı oy verme işlemi saat 17.00\'de sone erecek.



ORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI



Bu arada Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Serdal Adalı, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Orman\'ın oy verirken, \"Oyumu muhalefete verdim\" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.