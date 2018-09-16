T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Fikret Orman ve Serdal Adalı oylarını kullandılar

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA   Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi

16 Eylül 2018 15:01

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA


 

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, tek aday olarak girdiği olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu verdi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi\'nde düzenlenen toplantıda oy verme işlemi saat 10.30\'da başladı. Aidatlarını yatıran 14 bin 456 üyenin 20 sandıkta kullanacağı oy verme işlemi saat 17.00\'de sone erecek.

ORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI

Bu arada Fikret Orman ve yeni yönetim kurulu listesinde yer alan Serdal Adalı, oy verme işlemlerini gerçekleştirdi. Orman\'ın oy verirken, \"Oyumu muhalefete verdim\" sözleri ise gülüşmelere neden oldu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DANAŞDHA   Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret OrmanBJK Akatlar SporKültür KompleksiAidatlarınıORMAN VE ADALI OYUNU KULLANDI BuFikret OrmanSerdal AdalıOrman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24