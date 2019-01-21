(Görüntülü) Fenerbahçe kafilesi Bursa'ya geldi

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) - Ligde Bursaspor ile yarın karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Bursa’ya gelerek kamp yapacağı otele yerleşti ve maç saatini beklemeye başladı.



Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe kafilesi, Bursa’ya geldi. Karayoluyla yarın oynanacak mücadele için şehre gelen sarı lacivertli ekibi, kamp yapacağı otel önünde bir grup taraftar ellerinde meşaleler ile karşıladı. Taraftarlar teknik direktör Ersun Yanal ve Volkan Demirel’e yoğun ilgi gösterdi. Taraftarın bir süre otel önünden ayrılmaması üzerine takım menajeri Volkan Balı, sarı lacivertlilerin yanlarına girerek geldikleri için teşekkür etti ve yarın maçta takımlarına destek olmalarını istedi.



Bursaspor’a karşı forma giyemeyecek olan kart cezalıları Islam Slimani ve Eljif Elmas ile birlikte sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci, kafilede yer almadı.



Fenerbahçe’nin kamp kadrosu ise şu isimlerden oluştu; Volkan Demirel, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Abdülcebrail Akbulut, Mehmet Topal, Jailson, Mehmet Ekici, Yassine Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Michael Frey, Roberto Soldado.



Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Bursaspor - Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Takımın otele girişi



- Sevgi gösterileri



- Oyunculardan detaylar



- Volkan Ballı\'nın taraftarın yanına gelmesi



- Detaylar