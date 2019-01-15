(Görüntülü) Emekli banyoda ölü bulundu

Mithat ABAKAN MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Manavgat ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli Erol Uzar (65) evin banyosunda iple boynundan asılı halde ölü bulundu. Manavgat\'ın Side Mahallesi\'ndeki Sinem Sitesi\'nde yalnız oturan Erol Uzar\'dan haber alamayan eski çalışanlarından Ramazan Kunduz, dün öğle saatlerinde evine gitti. Evin yedek anahtarıyla içeri giren Kunduz, Erol Uzar\'ı banyoda boynundan iple asılı halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma geldi. Sağlık ekipleri Erol Uzar\'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Erol Uzar\'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi. Bir oğlu olan ve eşinden ayrı yaşadığı belirtilen Erol Uzer\'in Side\'de konfeksiyon mağazası ve market işlettiği, birkaç sene önce emekli olduğu, son dönemde ekonomik sıkıntı yaşadığı öne sürüldü. \'EVİN YEDEK ANAHTARINI VERDİ\' Ramazan Kunduz, Erol Uzar\'ın eski patronu olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını öne sürerek, Devamlı görüşüyorduk, ailevi sorunları olduğunu söylüyordu. Bana, \'oğlum, beni sık sık kontrol et\' dedi. Evin yedek anahtarını verdi. 2 gün önce görüşmüştük. Önceki gece aradım telefon cevap vermedi, dün sabah da aradım cevap vermedi. Erol abiyle ortak bir arkadaşımız var, o beni aradı, \'Erol abiyi arıyorum, ulaşamıyorum. İstersen bir git bak\' dedi. Eve geldim. Kapıyı tıkladım cevap vermeyince bendeki yedek anahtarla açtım. Odalara baktım. Cep telefonunu şarjda göründe \'herhalde markete gitti\' diye düşündüm. Biraz daha bekledim, banyoya girdim. Kapıyı açar açmaz şok oldum. Kapıyı açar açmaz bir de baktım asmış kendini. Eline dokundum buz gibi. Dışarı çıktım, önce oğlunu aradım, 155\'i aradım, kardeşini aradım dedi.