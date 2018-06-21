(Görüntülü) Ege'nin iki yakasını buluşturan pazar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinin tarihi sokaklarına kurulan Perşembe Pazarı, ucuz fiyat ve ürün çeşitliliği açısından sadece ilçe halkının değil, Ege’nin karşı yakasındaki Yunanistan’ın Lesvos Adası\'nın Midilli kentinde yaşayanların da uğrak yeri. Pazarın müdavimleri Yunan vatandaşları, sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, ilçe halkıyla yeni dostluklar da kuruyor. Balıkesir’in, 24 adası ile Türkiye’nin en büyük Tabiat Parkına sahip Ayvalık ilçesi, 200 yıllık tarihi evleri, uzun kumsalları, zeytin ve zeytinyağı kadar, yaklaşık bir asırdan bu yana haftada bir kez kurulan Perşembe Pazarı ile de öne çıkıyor. Hamdibey, Vehbibey-Fevzipaşa ile Hayrettin Paşa mahallelerinde kurulan ve adını kurulduğu günden alan Perşembe Pazarı, Arnavut kaldırımlı tarihi sokaklar ile bütünleşiyor. İlçe halkının büyük rağbet gösterdiği pazarda, fiyat indirimi için pazarlıklar yapılıyor, tezgahlardan esnafın sesi yükseliyor. İlçenin tarihi sokaklarına kurulan pazara, Yunanistan’ın Lesvos Adası\'nın Midilli kentinde yaşayanlar da rağbet gösteriyor. Midilli’den Ayvalık\'a gemi gelince, pazarda adım atacak yer kalmıyor. Sabahın erken saatlerinde ilçeye gelen Midilli halkı, yiyecekten içeceğe, giyecekten aksesuara tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dar sokaklardaki tezgahların başında, Yunan vatandaşlarıyla esnaf arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Yunan vatandaşları, yanlarında getirdikleri boş valizleri doldurup geldikleri gibi yine gemiyle evlerine dönüyor. Midilli halkının yaptığı alışveriş, esnafı memnun ediyor. PERŞEMBE PAZARI İKİ KÜLTÜRÜ KAYNAŞTIRIYOR Yunan halkının Perşembe Pazarı için ilçeye gelmesi, yeni dostluklar, yeni tanışıklar da ortaya çıkarıyor. Pazarın, 1923-24 yıllarında gerçekleşen mübadele sonrası ilçeye yerleşenlerce başlatıldığı ve o tarihlerden bugüne kesintisiz sürdüğü biliniyor. Edremit Körfezinin en büyük pazarı unvanını hala koruyan Perşembe Pazarı, 1990’lı yıllardan sonra her geçen gün gelişen olanak ve çeşidiyle 4 bin metre karelik alanda hizmet veriyor. ESNAF HEM ALIŞVERİŞTEN, HEM DE DOSTLUKLARDAN MEMNUN Pazar esnafından Naibe Çelebi, Midilli’den gelen Yunan vatandaşlarının sadece alışveriş yapmadıklarını, aynı zamanda Ege’nin iki kıyısında yaşayan insanlar arasında da köprü oluşturduklarını söyledi. Çelebi, \"Yunanlar geliyor Midilli’den, bolca alışveriş yapıyorlar, bizi ihya ediyorlar. En çok giyim ve hediyelik eşya alıyorlar. Daha çok buradan toptan alıp orada satıyorlar. Birkaç boş valizle gelip, alışveriş yapıyorlar. Bunun ötesinde beyaz eşya, koltuk takımları alıyorlar. Burada daha çok seçenek sunulduğu ve orada pazar olmadığı için seviyor ve tercih ediyorlar. Bizi sevindiriyorlar, güzel dostluklar kuruyoruz\" dedi. Esnaf Şaban Çalışkan ise, Yunan vatandaşlarının alışverişe gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, \"Son dönemde biraz eksikliklerini hissediyoruz, ama onların buradan vazgeçmeleri zor. Çünkü bizim onları sevdiğimiz gibi, onlar da Türk halkını seviyor. Biz onlardan memnunuz. Onlar olmadı mı da zor gelir bize. Çünkü kendilerini her hafta görmeye alıştık. İyi dostluklarımız oluştu\" diye konuştu. Pazara gelen midilli halkı da iki halkın kültürünün birbirine çok yakın olduğunu ifade ederek, hem alışveriş yapmaktan, hem de dostluklardan memnun olduklarını kaydetti.