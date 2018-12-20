(GÖRÜNTÜLÜ) EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE YANGIN ÇIKTI

İzmir\'deki Ege Üniversitesi (EÜ) Acil Servisi\'nin yanındaki diyaliz bölümünde bir cihazın elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın nedeniyle diyaliz gören hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

Bornova ilçesinde EÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin diyaliz bölümünde bugün saat 13.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanın hastane içine dolması üzerine diyaliz gören hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı. Yangında yaralanan olmazken dumandan hafif etkiylenenler oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Hastalar, hastane içindeki boş yataklara konuldu.

Ege Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, incelemenin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

\"İtfaiye müdahalesi ile söndürüldü. duman nedeniyle acildeki tüm hastalar boş yataklara konuldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralarnma söz konusu değil. Çalışanlarımızdan bir kaçı dumandan etkilendi\" dedi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastalar hastaneden tahliye edilirken

- Hastane çevresinden genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN / İZMİR,(DHA)

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