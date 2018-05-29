(Görüntülü) Dereyi geçmek için köprü istiyorlar

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesine bağlı Bahçelikışla köyü sakinleri, köyden geçen derenin yağışlar sonrası debisinin yükselmesi nedeniyle geçit vermediğini belirterek köprü istedi. Oltu\'ya 27 kilometre uzaklıktaki 100 nüfuslu Bahçelikışla köyünden geçen iki dereden birinde köprü yok. Köylüler ilçeden gelirken, dereden geçmek zorunda kalıyor. Kış aylarında ise yağışla birlikte debisi yükselen dere, geçit vermiyor. Yıllardır bu soruna çözüm bulamadıklarını belirten köylüler, her yağmur yağışı sonrası hayatlarının kabusa döndüğünü söyledi. Yaşlı ve çocukları, dereden sırtlarında geçirdiklerini ifade eden köy sakinlerinden Saadettin Yıldız, \"Biz köyümüzde hiç devlet desteği almadık. Her yıl bahar aylarında yağan yağmurların ardından derede sular yükselince evimize gidemiyoruz. Oltu Belediyesi\'ne defalarca müracaat ettik, ama bir sonuç çıkmadı. Bir köprüyü bize çok görüyorlar\" dedi. Köyden geçen diğer dere üzerinde köprü bulunduğunu söyleyen Ağabey Bulut ise, \"Yol bozuk, dereden arabamla geçemiyorum. Eşyalarımı sırtımda götürmek zorunda kalıyorum. Yetkililer, bu çilemize bir son versinler\" diye konuştu.