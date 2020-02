(Görüntülü) Cezaevinde, 'Sayılı gün' çayı üretiliyor, yok satıyor

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/KALKANDERE (Rize), (DHA) - RİZE’nin Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluların maaşla çalıştığı tesiste, özel karışımlı \'Sayılı gün\' adlı verilen çay imal ediliyor. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor.



Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu\'nda, 290 hükümlü için meslek ve sanat atölyeleri oluşturuldu. Bu kapsamda, 500 bin liraya mal edilen çay paketleme tesisi de kuruldu. Özel sektör çay fabrikalarından satın alınan kuru çaylar, hijyen, iş güvenliği ve atölye oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 80 hükümlü tarafından paketleniyor. Hükümlülerin paketlediği çaya ise \'Sayılı gün\' adı verildi. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor. Paketlenen çaylarla, Türkiye\'deki cezaevlerinin çay ihtiyacı karşılanıyor. Çalıştıkları gün boyunca sosyal güvence altına alınan hükümlü ve tutuklular ayda yaklaşık 300 lira dolayında kazanç elde ediyor. ‘Sayılı gün’ çayı adliye binalarındaki \'İş Yurtları\' satış mağazalarında da satışa çıkarıldı.



\'YENİ ATÖLYELER AÇIYORUZ\'



Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Çayır, çay üretiminin ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için büyük bir önemi olduğunu belirterek \"Hükümlüler için hasret, özlem, sevgi anlamı taşıyan ‘Sayılı gün’ çayımızı tesisimizde paketleyerek Türkiye’ye gönderiyoruz. 500 bin TL maliyetle kurduğumuz tesiste 2018 yılında 1.5 milyon TL kar elde ettik. Tesiste elde edilen gelirle tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri için yeni atölyeler açıyor, yeni üretim alanları oluşturuyoruz“ dedi.



\'ÇAYI İLK HÜKÜMLÜLER TADIYOR\'



5 çeşit ürünle üretime devam ettiklerini ifade eden Çayır, \"Çay tesisine yeni süzen çay çeşitleri ile 5 ürün daha katmayı planladık. Çay satışlarımızdan kaynaklı karımız her geçen yıl artıyor. Ürün çeşitliliğini artırarak herkesin isteklerini karşılamaya çalışacağız. 5 olan ürün yelpazemizi 10\'a çıkartmayı planlıyoruz. \'Sayılı gün\' çayımızda özel bir lezzet yakaladık. Üretimde çalışan hükümlülerin çoğu çayın içinden gelmiş kişiler, onlarla beraber bu çayı üretiyoruz. Bizim tadım ünitemiz hükümlülerimiz. Ürettiğimiz çayların tadına hükümlüler bakıyor, önce onlar test ediyor. Beğendikten sonra sevkiyatı yapıyoruz. Beğenmedikleri çayları göndermiyoruz” diye konuştu.



\'ASIL AMAÇ HÜKÜMLÜLERİN MESLEK ÖĞRENMESİ\'



Bu tür tesislerin açılmasındaki en önemli unsurun gelir elde etmek olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri olduğunu ifade eden Çayır, şunları dedi:



\"Hükümlülerimizi yaş, eğitim öğretim durumu, mesleki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile çalışma istekleri yönünde değerlendirerek, mesleği olanların mesleklerini geliştirmeleri mesleği olmayan istekli hükümlüleri de meslek sahibi olmaları yönünde gruplandırarak durumlarına uygun iş imkanı sağlıyoruz. Atölyeye almadan önce eğitim servisimizde hijyen eğitimi, iş güvenliği ve atölyede oryantasyon eğitimine tabi tutuluyorlar. Ardından üretime başlıyorlar. Hükümlüler çalıştıkları her gün için ücret alarak, ayda 250- 300 TL gibi bir gelirleri oluyor. Bu gelirle ceza infaz kurumu içerisindeki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca meslek hastalığı ve iş kazalarına yönelik sigortaları da yapılıyor.”



\'ÖZEL ÇAY FORMÜLÜMÜZ VAR\'



Rize’nin çeşitli bölgelerinden toplanan kuru çaylardan oluşan özel bir harmanla ‘Sayılı gün’ çaylarını ürettiklerini anlatan Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Sorumlu Baş Memuru Ziraat Mühendisi Ömer Lütfi Ayan, “Harmanlama bölümünde farklı sınıf çayların belli oranlarda karıştırılarak özel bir tat elde etmeye özen gösteriyoruz. Rize yöresinden elde edilen kuru çayları kendi formülümüzle harmanlayarak çayımızı üretiyoruz” ifadelerini kullandı.



Rizeli İnfaz Koruma Memuru Ahmet Uzun da, \"Bu bölgenin çocuğu olduğum için her bölgenin farklı aromada çaya sahip olduğunu biliyorum. Aldığımız farklı bölgelerin çaylarını burada harmanlayarak özel çayımızı ortaya çıkartıyoruz. Çok kaliteli ve beğenilen bir çayımız var ve bunun karşılığını da görüyoruz. Kalitemizi bozmadan özel harmanımızla üretimimize devam edeceğiz\" diye konuştu.



\'ÖZGÜR OLUNCA MESLEĞİM OLACAK\'



\'Sayılı gün\' çayı üretiminde çalışan hükümlü Hüseyin Arı ise, 1 yıldır açık cezaevinde olduğunu belirterek \"Açık cezaevine geldiğimde eğitimleri tamamlayarak çay paketleme tesisinde çalışmaya başladım. Rizeliyim ancak daha önce çay tesisinde çalışmadım. Çay paketleme sürecini burada öğrendim. Bu sayede burada hem vakit geçiriyorum hem de meslek öğreniyorum. Özgür olunca da çalışacağım bir mesleğim olacak. Çalışmamız karşılığında da ücret alarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.



2 aydır Kalkandere Açık Cezaevi\'nde kaldığını belirten Barış Çepni de, \"Çay paketleme tesisinde çalışıyorum. Çay bahçesinde çalıştım ama paketleme işi yapmamıştım. Bizim buradaki zamanımızı verimli geçirmemiz için çok önemli bir proje hayata geçirilmiş. Aldığımız ücret de bize katkı sağlıyor” diye konuştu.



CEZAEVİNDE 9 İŞ KOLU



Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler çay paketleme tesisi dışında 8 değişik iş kolunda faaliyetler sürdürüyor. İnşaat, kantin, misafirhane, terzi, berber, çay satış mağazası, çay ocakları, temizlik gibi iş kollarında meslek öğrenme faaliyetlerine devam eden hükümlü ve tutuklular, oluşturulan hobi atölyelerinde de boş kalan zamanlarını değerlendiriyor. Hobi atölyelerinde yapılan maket gemi, saat gibi el emeği ürünler üreten ve satışını yaparak gelir sağlayan hükümlü ve tutuklular, ürünleri yakınlarını ziyarete gelenlere de satışa sunuyor.