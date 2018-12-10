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(Görüntülü) Çaldığı malzemelerle yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen K

10 Aralık 2018 14:25

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen K.Y., at arabasıyla kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Kemalettin Mahallesi\'nde mutfak malzemeleri satan işyerinde meydana geldi. Girdiği işyerinden aldığı mutfak malzemelerini at arabasına yüklemeye çalışan K.Y.\'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Y.\'nin Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde olduğunu görerek peşine düştü. At arabasındaki malzemeleri polisin üzerine atmaya çalışan K.Y. yakalanarak gözaltına alındı. At arabasına yüklenmiş 3 çelik mutfak tezgahı, matkap, kaynak makinesi, hilti, mutfak tüpü ve döner bıçağına el konuldu. Soruşturma sürüyor.

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