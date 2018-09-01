(Görüntülü) Bursaspor yeni transferlerini tanıttı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA)

Bursaspor kadrosuna dün kattığı isimleri basına tanıttı. Başkan Ali Ay, \"Kaliteli bir kadro kurduk, artık top teknik heyet ve futbolcularda. Kendilerine başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Bursaspor, transferin son gününde kadrosuna dahil ettiği Diafro Sakho, Umut Nayir, Umut Meraş ve son olarak profesyonelleştirilen genç oyuncu Ali Akman\'ı basına tanıttı. Başkan Ali Ay daha önce stadyumda düzenlenen törende 5 oyuncuyu tanıttıklarını hatırlatarak, \"Bugün de birbirinden değerli yanımızda 4 futbolcu bulunuyor. Bu isimlerle birlikte 13 ismi kadromuza katmış bulunuyoruz. Kaliteli isimleri kadromuza katmak için gece gündüz çalıştık, bunu başardığımızı düşünüyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah oyuncularımız da bizleri yanıltmaz\" dedi.

Daha sonra oyunculara ilişkin bilgiler veren Başkan Ay, \"Ali Akman henüz 16 yaşında olmasına rağmen adından sıkça söz ettiriyor. Hocamızın raporu doğrultusunda kendisini profesyonel yapıyoruz. Türk futbolu için çok değerli bir isim, ben hocamıza da teşekkür ediyorum. Gençlere ve altyapıya ne kadar önem verdiğini hepimiz görmüş olduk. Ali ile beraber altyapıdan 7-8 oyuncu Bursaspor kadrosunda oynayacak. Umut Meraş\'ı Boluspor\'dan kadromuza kattık. Uzun süre takip ettiğimiz bir oyuncuydu, 4 yıl boyunca Bursaspor\'da forma giyecek. 22 yaşında olmasına rağmen uzun süredir liglerde oynuyor. Umut Nayir\'i 1 yıllığına Beşiktaş\'tan kiraladık. Ankaragücü\'nde 14 gole imza attı. Umut önemli bir oyuncu olacak, çalışma fırsatı için mutluyuz. Diafro Sakho, Rennes\'den 1 yıllığına kiralandı. Forvet için oyuncu arıyorduk, Sakho\'da karar kıldık. Avrupa\'nın tanınmış oyuncularından bir tanesi, büyük bonservis bedeli ile satın alındı. Çok önemli bir kariyere sahip, gollerini Bursaspor için atacak\" diye konuştu.

Başkan Ay son olarak \"Kaliteli bir kadro kurduk, artık top teknik heyet ve futbolcularda. Kendilerine başarılar diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Sonrasında söz alan yeni transferler ise şunları söyledi:

Kendisine güvenenlere yanılmadıklarını göstereceğini belirten Diafra Sakho, \"Buraya geldiğimden beri kendimi iyi hissediyorum. Burada bir aile takımı olduğunu gördüm. Umarım beklentileri karşılayabilirim. Benim için güvenle konuşan Başkan Ali Ay\'a teşekkür etmek istiyorum. Artık işi sahada gösterme kısmı geldi. Herkese yanılmadıklarını göstermek isterim\" şeklinde konuştu.

Beşiktaş\'tan kiralanan Umut Nayir, bildiği bir camiaya geldiği için yabancılık çekmeyeceğini söyledi. Genç oyuncu, \"Başkan Ali Ay\'a teşekkür ediyorum güzel dilekleri için. Buradaki beklentilerin farkındayım. Bildiğim bir camia olduğu için yabancılık çekmeyeceğim. Coşkulu atmosferde takıma katkı vermek için elimizden geleni yapacağız\" dedi.

Küçüklüğünden beri istediği bir camiaya geldiğini vurgulayan Umut Meraş, \"Başkan Ali Ay\'a teşekkür ediyorum. İnşallah kimsenin güvenini boşa çıkarmayacağım. Küçüklüğümden beridir bildiğim bir kulüp, bildiğim bir camia. İnşallah sezon sonu güzel olacak\" açıklamasında bulunurken, hayranı olduğu bir camiaya geldiğini kaydeden Ali Akman ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

\"Başkanımız Ali Ay\'a ben de teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri hayranı olduğum bu camia ile sözleşme imzaladım. Çok mutluyum. İki taraf için de hayırlı olsun.\"

Sözleşmelerin imzalanmasının ardından basın mensuplarına toplu poz verildi.