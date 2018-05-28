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(Görüntülü) Bolu'da domuz sürüsü amatör kamerada

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA)Bolu'da, yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi

28 Mayıs 2018 15:10

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA)Bolu\'da, yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi. Bolu\'nun At Yaylası mevkiinde ormanlık alandaki patika yolda koşan yaban domuzu sürüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kılıçarslan Mahallesi Muhtarı Volkan Türk\'ün seyir halindeki otomobilin içinden kaydettiği görüntülerde, yaban domuzları ve yavrularının patika yoldan ilerlediği görüldü. Görüntülerde ayrıca, yaklaşan otomobilden korkan domuzların ve yavrularının kaçması, aracın yol kenarına çekilen domuzların arasından geçmesi yer aldı. Araçta bulunanların domuz sürüsünü görünce yaşadıkları şaşkınlık da kamera kayıtlarına yansıdı.

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